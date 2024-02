Polémica tras circular que pide realizar cultos cristianos en Alcaldía de Bucaramanga

Se ha desatado una polémica al interior de la Alcaldía de Bucaramanga al conocerse una circular que ordena realizar cada mes un culto cristiano, designando a las diferentes secretarías, a través de un cronograma, la organización y logística del encuentro.



Jaime Andrés Beltrán, mandatario de los bumangueses, desde siempre ha dicho que es un pastor y predica su fe para su iglesia cristiana.



Señores@PGN_COL

Dra Margarita Cabello Blanco



La Alcaldía de #Bucaramanga @soyjaimeandres está violando la Constitución Nacional (Art 19) Sentencia C-350/94 Corte Constitucional



Es obligación del alcalde garantizar neutralidad religiosa al interior de la @AlcaldiaBGA esta… pic.twitter.com/V4AhE5M8qJ — JorgeFigueroaClausen (@figuerjoda) February 1, 2024

Aunque desde hace 10 años existe una circular en la Alcaldía de Bucaramanga en el que indica que el viernes de cada mes se debe realizar una eucaristía, la polémica de este nuevo papel radica en que sea o no obligatorio.



Cristian Portilla, abogado y asesor del despacho de Jaime Andrés Beltrán, aclaró que este culto cristiano no es obligatorio o impuesto para los empleados de la administración.



Indicó que hay dos circulares, la primera es con el cronograma de las eucaristías de la iglesia católica, y la segunda, con el culto cristiano.



"Son dos circulares, una expedida el 29 de enero, se le presenta al trabajador poder realizar actividades religiosas, la primera va dirigida a personas que creen en el culto católico, esta práctica viene desde hace más de 10 años. Dos días después y ante la solicitud de muchos trabajadores que no hacen parte de la religión católica, manifiestan su intención de sacar un espacio para ellos poder ejercer la libertad de su credo y pensamiento, es ahí, que el 31 de enero, se expide la circular para que tengan su espacio", explicó Portilla.

Posesión del nuevo alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán. Foto: Tomada de Instagram: @soyjaimeandres

Siendo así y a pesar de la polémica que se ha desatado por la misiva, la Alcaldía no actuará en contra del empleado al tomar la decisión de no asistir al culto cristiano.



"Es para las personas que quieran, que deseen y de manera voluntaria quiera ir, y el que no asista no quiere decir que tenga algún tipo de repercusión, no pasa nada, no ocurre nada, sino asiste, si es contratista, o con cualquier tipo de contrato que se tenga, no va a pasar nada", concluyó el abogado.



Los encuentros tanto cristianos como católicos serán los jueves y viernes a las 7:00 a.m. Antes de iniciar la jornada de trabajo.



Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.

