Alcalde electo de Florián en preconteo solicitó revisión de votos tras saber que perdió

Diego Armando Gonzáles, avalado por el partido Nuevo Liberalismo y Partido de la U quedó como alcalde electo de Florián, Santander, en el preconteo del domingo 29 de octubre con una diferencia de 21 votos con Néstor Orlando Delgado que, en ese momento, fue el segundo más votado.



Esa misma noche, Néstor Delgado se dirigió a la mesa de escrutinio a reclamar con pruebas que había un mal preconteo en la mesa 10, y esto hacía la diferencia para convertirse en alcalde de Florián. ​

Ante esta situación, Diego Armando, en honor a la verdad y transparencia solicitó formalmente a la registraduría revisar los votos y hacer un escrutinio, pues su contrincante tenía prueba con fotos de que había una diferencia mal contada.



Además, al presentarse ese percance, los seguidores de los dos candidatos comenzaron a discutir y pelear y en ese pueblo con tan solo ocho policías tuvieron que llamar al esmad para prevenir disturbios.



El señor González, le dijo a EL TIEMPO dijo que, " el candidato siguiente también con una votación considerable llega a la mesa escrutadora, y exige verbalmente un conteo de votos, le dicen que le van a garantizar ese derecho y estando en la mesa, sigue haciendo sus sumas, eso me causaba intranquilidad porque eran 21 votos de diferencia, entonces yo, con mi equipo de trabajo. le solicito que hagamos una revisión de los E 14. según registro fotográfico y verificando desde luego existe una diferencia, me doy cuenta que la otra persona tiene mayoría de votación y no es el registrado que arroja la registraduría, entonces, al otro día, para yo tener tranquilidad, también exijo el conteo voto a voto. Más aún cuando el ambiente estaba más intenso", dijo el candidato a este medio.



Aseveró que el error fue desde la Registraduría con el conteo de votación y reconoció la victoria de su contrincante para que quede elegido como alcalde.



"Hay un tachón en las casillas, dice 6 al final, y son 86 votos, fue un error de información por parte de la Registraduría, me ha generado inconvenientes ese error. Me lo tomé con tranquilidad por la euforia de la gente, lo asumo con calma, con tranquilidad", aseveró.

Finalmente, dijo que por temas personales aun no sabe si aceptar ser el concejal de Florián.



