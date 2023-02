Edgar Higinio Triana, alcalde de Mogotes, rompió silencio sobre brutal golpiza que hizo hacia una persona, hecho que quedó grabado en videos.



El mandatario indicó que fue 'víctima' de este show y niega haber estado bajo el efecto del alcohol en el momento de la riña, ya que estaba con sus hijos, suegro y esposa.



Relató que quien lo agredió en un principio fue una persona del pueblo que se ve en la pieza audiovisual.

#Santander | Revelan video de la pelea en la que se vio involucrado el alcalde de #Mogotes. La comunidad hace pública esta situación denunciando el mal trato y agresión del funcionario hacia los ciudadanos, al parecer, en estado de embriaguez. Piden a la #Fiscalía actuar. pic.twitter.com/tMwTYLKkI5 — Oro Noticias (@oronoticias_tv) February 1, 2023

Según su versión, el sujeto sin mediar palabras le generó varios golpes y ya al final el mandatario no se dejó y se defiende con un puño.



Higinio indicó que el video que se hizo viral en redes sociales está editado y saca del contexto todo lo sucedido.



"Yo estaba de espalda, un señor me coge, y me da contra el piso, yo me levanto y me lanza debajo de la camioneta que yo conducía, estaba con mis hijos, mi familia intenta defenderme".



Explicó que teme por su familia luego de este altercado, aún desconoce las razones por las que el sujeto lo agredió.