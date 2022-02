El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, visitó las obras de renovación del parque Solón Wilches en Sotomayor.



Al llegar se encontró con un retraso en las actividades de obra que debían estar listas el pasado mes de enero.



“La ciudad se tiene que mamar todos los retrasos de ustedes por un problema de planeación o eso no estaba previsto que se iban a demorar”, dijo el alcalde Cárdenas en un video del momento



El secretario de Infraestructura de Bucaramanga Iván Vargas, fue quien recibió el regaño mayor e incluso dijo que si en 15 días no estaba lista él renunciaba.



El secretario le informó que la sobras comenzaron el pasado mes de agosto, hecho que enfureció aún más al mandatario.



“Por eso, agosto a septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, cinco meses, van a decir que en cinco meses eso no estuvo planeado”, repite el alcalde.

El regaño del alcalde de Bucaramanga por las demoras en las obras del parque Solón Wilches. pic.twitter.com/JoxxNL9nin — Alejandra Rodriguez (@MariasRodriguez) February 11, 2022

“Eso tiene que ser así, no puede ser mamadera de gallo y si se va la cabeza del secretario se tienen que ir otras”, finalizó el mandatario.



