Aunque la autoridad ambiental de Bucaramanga, CDMB, había asegurado luego de una reunión con diferentes autoridades que se decretaba pico y placa ambiental desde el 25 de marzo por la crítica calidad del aire que tiene el área metropolitana.



Horas después el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, a través de un trino, aseguró que no se iba a acoger a esa medida.



"De implementarse no puede ser a última hora, de forma improvisada y sin previa socialización y pedagogía con toda la ciudadanía. Implementarla ahora es un irrespeto con los bumangueses", indicó.

Entre tanto, el director de Tránsito de Bucaramanga, Carlos Bueno, indicó en un trino que no se ha tomado ninguna decisión.



"El anuncio hecho este viernes por la CDMB está siendo objeto de un estudio riguroso por parte de la DTB".

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga no ha tomado ninguna decisión ni ha emitido una resolución que modifique el pico y placa vigente.



Algo similar sucedió con la Alcaldía de Piedecuesta, que también, a través de un trino, dijo que no se acogía a la medida, ya que no se había socializado.



En Piedecuesta no se ha establecido ningún tipo de pico y placa, no hemos sido notificados oficialmente de acto administrativo alguno por parte de la Cdmb. En caso de tomar alguna decisión al respecto en el municipio, la misma se socializará debidamente".

A este anuncio que hizo la CDMB, Floridablanca también anunció que no se acogía a la medida.