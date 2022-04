El contrato de alumbrado público de Bucaramanga está en el ojo del huracán, esto luego de que el concejal Antonio Sanabria denunciara que habría irregularidades en el otorgamiento de más de 14.000 millones de pesos en prórrogas y que aún persiste la 'oscuridad' en la ciudad.





Este hecho llegó hasta un debate de control público en el Concejo de Bucaramanga donde varios concejales apoyaron a Sanabria mientras que la alcaldía ha insistido en que no se ha entregado un solo peso por lo que no se ha perdido dinero.



Justamente sobre este tema fueron las últimas declaraciones del alcalde Juan Carlos Cárdenas donde anunció que demandará penalmente al concejal.



"Tengo que decirlo de manera categórica y con nombre propio. Como alcalde me mamé de politiqueros mentirosos, tramposos y tengo que decirlo: el concejal Antonio Sanabria viene engañando, mentiroso remojado que se la pasa diciendo que acá se están robando los recursos públicos del alumbrado", dijo en un discurso.

Y agregó: "falso, este contrato no se ha pagado un peso y todo el tema lo que busca es el buen manejo de los recursos", indicó.



El alcalde indicó que ya le dio el poder al abogado Jaime Lombana para que denuncie penalmente al concejal.



Por su parte el Concejal le respondió con un video desde un barrio de la ciudad donde se evidencia la falta de alumbrado público y escribió en su cuenta de Twitter:



"Alcalde si ud está mama'o, yo no. Seguiremos atendiendo el inconformismo ciudadano.Una de las funciones constitucionales del Concejo es el control político, lo hacemos con pruebas: Comuna 4 Brr Girardot, sector telegestionado. Bucaramanga está oscura", dice en su cuenta.



