Críticas al alcalde de Bucaramanga por reunión con 'influencers'

Desde el pasado martes, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas ha estado reuniéndose para dialogar con diferentes actores de la ciudad sobre el paro nacional.

El pasado jueves 6 de mayo, el turno fue para varios influenciadores digitales de la ciudad que llegaron hasta el despacho del alcalde a dialogar.



Este hecho causó indignación en redes sociales. La ciudadanía conoció de la reunión por publicaciones que hicieron los mismos influenciadores.



​Desde su cuenta de Twitter, el mandatario escribió: "Continuaremos durante la semana las mesas de diálogo con todos los sectores sociales que han participado en la manifestación. Tenemos que escucharnos para llegar a acuerdos ciudadanos. Seguimos impulsando la reactivación con las nuevas medidas y avanzamos en la vacunación"



A lo que varios usuarios le reprocharon el hecho de que se haya reunido con estos jóvenes.



"Alcalde, pero con líderes de verdad no con "influenciadores" QUE NADIE conoce, en serio, hay personas que si nos representan, ellos no", escribió un usuario.



"Me parece una burla en la cara de los líderes estudiantiles, líderes de sindicatos. En las marchas hay personas preparadas y empapadas en la situación real del país como para que se reúna con influenciadores. Quiere soluciones reales o solo está haciendo una campaña de marketing?", indicó otra usuaria de Twitter.



El alcalde le dijo a EL TIEMPO, que esta es una de las tantas reuniones que han establecido con, "colectivos ciudadanos, estudiantes, sindicatos, centrales obreras, representantes de diferentes movimientos políticos independientes, defensores de derechos humanos, gremios, empresarios y barristas; a todos los hemos escuchado, es lo más importante en este momento, para entender sus inconformidades y trabajar unidos en esto", dijo el mandatario.



Y agregó que en las otras reuniones no se han tomado fotografías por petición de los participantes, "algunas de las peticiones que han realizado es no publicar fotos sobre el tema, así como el no uso del ESMAD, y les hemos cumplido", dijo.



​A esta reunión también asistieron el concejal del partido Verde, Danovis Lozano, fue quien solicitó la reunión con el alcalde y estos jóvenes que han estado trasmitiendo las marchas y el concejal Carlos Parra.