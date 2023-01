En Santander se ha desatado una nueva controversia y polémica, porque en los últimos días se conoció que el alcalde de Barbosa, Víctor Camacho, se habría extralimitado para usar más de 80 mil millones de pesos como presupuesto para el 2023 sin contar con la facultad que tiene el Concejo del municipio.



Según el concejal, Edwin Camacho, quien hace la denuncia, el presidente de la corporación recibió el proyecto y el acuerdo no se aprobó por falta de quorum porque desde un principio, algunos concejales indicaron que el proceso estaría 'viciado'.

Es decir, durante el 1 enero de 2023 y el 30 de junio tendrá la protestad de realizar cualquier tipo de contrato y por ley existen ciertas limitaciones en este proceso para que no haya irregularidades en el manejo del presupuesto.



El concejal Camacho se enfocó en uno de los cuatro artículos, ya que dice que se puede autorizar al alcalde para "realizar cualquier tipo de negocio jurídica sin limitación alguna".



Esta situación alerta a los corporados porque con esa facultad se podrían realizar contratos, concesiones, donaciones, cambiar uso del suelo, hacer créditos y endeudar el municipio, según denuncia Camacho.



"Usurpó de cierta manera las funciones del Concejo, por ley debe aprobarlo por decreto, el mismo se autoriza cualquier tipo de negocio jurídico sin limitación alguna, eso no se puede, puede haber prevaricato. El proyecto se pasa el 30 de noviembre, se cita a debate al 26, no había tiempo", señaló.

¿Qué dijo el alcalde de Barbosa?

Víctor Camacho, alcalde de Barbosa, explicó que, el presupuesto general de rentas y gastos para el 2023 fue radicado el 31 de octubre del año pasado, se trata del proyecto de acuerdo 017.



Según el mandatario, se hizo de manera legal y con el hilo conductor que se debe hacer. Para él no está extralimitando en sus facultades.