El insólito sermón de sacerdote contra la reforma tributaria

El padre Roberto Arenas Díaz, de la Parroquia San José de Padua, en Pinchote, Santander, arremetió contra la reforma tributaria que radicaron recientemente desde el Gobierno Nacional.

El hecho se dio en pleno sermón de la habitual misa que se transmite en el Facebook de la parroquia.



"Lo único que le pido Albertico a Dios, es que cuando este pueblo se sacuda nos coja a todos confesados porque cuando la gente se cansa, la totiada es brava", indicó el cura.



Aunque no hay claridad si el sacerdotes se refiere al Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, cuando utiliza la palabra ' Albertico', sí hace una crítica a lo aseguró el ministro en días anteriores sobre que el país no tiene caja sino para seis semanas.



"Ya no se puede más, es un abuso. Con solo pasar la corrupción alcanzaría la plata para botar para lo alto pero en medio de esta escasez nos gastamos 16 mil millones en comprar aviones de combate", agrega el sacerdote.



El hecho ha causado revuelo en redes sociales. El sacerdote no se ha pronunciado sobre lo sucedido.



En días anteriores otro santandereano arremetió contra la reforma laboral en pleno vuelo comercial.



En esa ocasión, el hombre dijo, "La única manera de parar esta situación es la movilización social y pacífica. Diciéndole al Gobierno y Congreso de la República que no sigan gravando los intereses ciudadanos de este país", dijo.



