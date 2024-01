Profesor murió en trágico accidente, ganó concurso y se posesionó esta semana

La muerte de Airton Pacheco Moreno, un docente de 29 años, no deja de mencionarse en Santander. Fue trágica e inesperada, pues murió en un accidente de tránsito en la vía que conduce de Piedecuesta a la Mesa de los Santos.



Su cuerpo quedó atrapado entre las llantas de un camión tipo turbo y los móviles del accidente están por esclarecerse.



Según sus allegados, hace dos días el joven de 29 años fue nombrado como docente para laborar en el departamento.

Airton estaba listo para trabajar en el colegio Agroecológico Holanda, ubicado en Piedecuesta.



Sus familiares, allegados y colegas le dejaron sentidos mensajes en las diferentes redes sociales recordando quién fue y la huella que dejó.



"Recuerdo una vez que con mis hermanas fuimos a tu casa!!! Nos reímos tanto, esa risa bella, ese cabello y esas cualidades tan hermosas que tenías siempre estarán en el corazón de todos, hoy te decimos hasta pronto! Gracias al gran ser humano y el gran profesor que fuiste tu huella estará por siempre en nosotros", dijo Luisa Fernanda Ayala.

"La vida nos abandona en cualquier momento. Uno nunca está preparado para verla desprenderse de nadie, menos cuándo se trata de alguien que está en la plenitud de su esencia. No puedo asimilarlo. No puedo. No quiero", dijo otro de los allegados a Airton.



Sobre el accidente, Airtón manejaba una motocicleta y por causas que no se han esclarecido, chocó contra el camión quedando debajo del automotor.



Los hechos se originaron sobre la una de la tarde de este miércoles, 10 de enero.

MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de ELTIEMPO- Bucaramanga