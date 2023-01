Un hecho de intolerancia se registró en inmediaciones de las antiguas instalaciones de gaseosas Hipinto, en Bucaramanga, cuando en medio de operativos que hacían los agentes de tránsito le dieron la orden a un conductor de motocicleta que se hiciera a un lado de la vía para revisar los documentos.



En ese momento, el conductor, que iba acompañado de una mujer, sacó un arma corto punzante, se bajó de la moto y le dijo a la joven que huyera con el medio de transporte.

Según los agentes de tránsito, el infractor los agredió con la navaja y fue ahí cuando comenzaron entre cinco funcionarios a perseguirlo en manada.



En la pieza audiovisual se muestra que el conductor corre y se atraviesa en la vía y entre los carros para no ser agredido por los alféreces que lo persiguen, también, con arma cortopunzante.



Finalmente, luego de perseguirlo varias cuadras, los agentes de tránsito lo logran atrapar. "Se baja la señora y saca un cuchillo, el señor empieza a decir, quítense de ahí, le dijo a la señora, váyase, se fue con la moto. No alcanzamos a pedirle documentación, porque de una le dijo a la señora, súbase a la moto y llévesela. Al agente no alcanzó a cortarlo, pero le dañó la camisa, le quitamos la evidencia", relató Edgar Capacho, uno del alférez que estuvo en el hecho.