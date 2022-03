Una joven universitaria de Bucaramanga denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de acoso por parte del conductor de una plataforma en la cual había pedido un vehículo para ir a su casa.



(Le puede interesar: El joven que hizo campaña en semáforos y se quedó con curul en Santander)

La joven pidió el carro el pasado 13 de marzo en el sector de Conucos a las 11:40 de la noche para dirigirse a su casa en el sector de Kenedy, al norte de Bucaramanga.



"Más adelante empezó a cogerme la pierna y me decía que cuando me tocaba sentía muchas cosquillas, yo cogí mi celular y empecé a disimular que escribía pero estaba grabando (cuando veía que tenía el celular debajo de tocarme) realmente yo quedé en shock, no sabía qué decir", escribió la joven en su cuenta de Twitter.



La universitaria dice que "tenía miedo, él iba reduciendo la velocidad en una parte muy oscura, se notaba que quería detenerse, sentía que si le decía que por favor no me tocara se iba a poner agresivo, le escribí a mis amigas, llamé a mi mamá a decirle que estaba a punto de llegar", relata.



En el video, se puede escuchar que le conductor le dice: "gracias por dejarme tocarle las piernitas".



Y el conductor le dice: "pero entonces me llama, la llamó o qué" y la joven lo rechaza.

Joven denunció que fue acosada por conductor de plataforma de transporte https://t.co/gB23BHNlMB pic.twitter.com/LjtaOn9PBS — Alejandra Rodriguez (@MariasRodriguez) March 16, 2022

La mujer le dijo que manejara más rápido, pues quería llegar a la casa y el conductor le decía "que por 10 minutos que llegara tarde no pasaba nada", cuenta la estudiante.



Según lo relatado por la mujer, el conductor la llamó al día siguiente.



Le puede interesar: La desconocida profe que se quedó sola en lista del Pacto Histórico y ganó)



"Hoy me llamó y yo le contesté porque no sabía que el número de él. Me pareció el descaro y no aguanté. (...) no es la primera vez que me pasa algo así, ya me da miedo salir, le he tomado miedo a los hombres, no me siento tranquila en ningún lado", dice la mujer.



BUCARAMANGA