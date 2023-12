Revelan video del fatal accidente entre lujoso carro y motociclista que ignoró 'Pare'

Ismael Olivo, joven que trabajó durante la mayor parte de su vida en labores de construcción, fue una de las últimas víctimas en Colombia por cuenta de los graves accidentes de tránsito que han ocurrido en los primeros 14 días de este mes de diciembre.

El hombre, de 28 años, falleció el pasado viernes luego de chocar con un carro de lujo en la carrera 15 con calle 105, en Bucaramanga.



Según reportaron las autoridades, Olivo, quien iba manejando su motocicleta, no portaba casco e ignoró la señal de 'Pare'.



"La moto omitió el 'Pare' ubicado sobre la calle 105. El carro tenía la prioridad de la vía y no alcanzaron a frenar y se registró la colisión. Al parecer, iban en estado de alicoramiento, pero no pudimos practicar la prueba", indicó un agente de Tránsito de Bucaramanga al diario local 'Vanguardia'.



Y en las últimas horas, cuando la consternación por lo ocurrido no cesa en el sector, se conoció el video del fatal accidente. En la grabación: la constatación de que el fallecido no llevaba casco.



El video del fatal accidente entre Mercedes Benz y motocicleta Pulsar

Según se puede ver en el video de una cámara de la zona, el auto de lujo, un Mercedes Benz con matrícula de Bogotá, fue impactado por una motocicleta Pulsar, que conducía Olivo.



En el clip se observa que la moto choca con el lado derecho del carro.



Lamentablemente, producto del impacto, tanto el conductor como el pasajero de la moto saltan por el aire.



Según adelantaron los medios locales, Olivo falleció horas después del hecho, en una clínica de la capital de Santander. Su acompañante solo habría sufrido algunas lesiones menores.



'Vanguardia' señala quea moto no contaba ni con el Seguro Obligatorio (Soat) ni la revisión tecnomecánica vigente. l

