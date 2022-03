Sobre las 3 de la tarde Eddy Castellanos recibió una llamada donde le informaban que sus dos hijos se habían accidentado en el bus escolar cuando salían de su colegio.

"Yo me cansé de llamarlos porque nada que llegaban los niños y los teléfonos sonaban apagados. Un señor, don Antonio, me llamó y me dijo que la buseta se había dado botes pero no me dijo más nada. Inmediatamente salimos corriendo y gracias a Dios la gente los sacó a maleta", relata la madre de dos menores.



Los hijos de Eddy, Andrea y Esteban, sufrieron heridas leves, "gracias a Dios ellos no están tan graves pero siempre están golpeados en todos lados".



Mientras los hijos de Eddy eran llevados al hospital, los cuerpos sin vida de cinco menores estaban tirados en la falda de la montaña de la vereda Alto de San Pedro del área rural del municipio de San Andrés, Santander.



Los compañeros de Andrea y Esteban murieron en el lugar del accidente, uno más murió en el hospital del municipio y hay cuatro más que están gravemente heridos.



El alcalde del municipio, José Rosemberg Rojas Moreno, contó que los menores estrenaban la ruta escolar ese día y que fue contratada por el municipio para evitar que caminaran largas horas a sus viviendas en las veredas.



“Estabamos iniciando con las rutas de transporte escolar que presta el municipio a las instituciones. Es una ruta que cubre las veredas La Ramaba, El Ciral, Alto de San Pedro y va hasta el Instituto Técnico Laguna de Ortices”, dijo el mandatario.



Según agrega el mandatario, el vehículo cumplía con toda la documentación en la parte mecánica y de seguridad.



El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, dijo desde la zona del accidente que la causa del trágico hecho pudo ser una falla mecánica del bus.



"En estos dos kilómetros que había recorrido este vehículo de transporte escolar, al parecer, hubo un percance, se apagó, pero estamos en materia de investigación y de ahí rodó 300 metros", dijo el mandatario.



Los heridos se encuentran en el hospital de Málaga, dos fueron remitidos a Bucaramanga y se espera que otros menores sean llevados en helicóptero a Piedecuesta.



Por su parte el general Juan libreros, comandante de Tránsito Nacional, indicó que un equipo especializado desde Bogotá estará en la zona haciendo todos los procedimientos investigativos para dar con las causas del accidente.



