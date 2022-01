La Fiscalía investiga las denuncias que hicieron desde la Liga Santandereana de Atletismo sobre casos de abuso sexual y psicológico por parte de un entrenador de este club a varias deportistas.



El ente acusador asignó a un fiscal especializado de la unidad de Caivas, Centro Atención Integral Víctimas de Abuso Sexual, desde donde anunciaron que al menos cuatro casos han sido denunciados y que se estarían registrando desde el 2019.



Una deportista que entrena en un club de la Liga Santandereana de Atletismo denunció que hace dos años fue víctima de abuso por parte de su entrenador.



"En los entrenamientos fue bastante exigente y era muy grosero cuando no hacíamos los tiempos que él quería. A mí me decía que tenía las mejores nalgas del estadio y me decía a mí y a otra compañera que las nalgas de nosotros estaban muy buenas, y cuando pasábamos nos decía que ahí iban los dos mejores culos del estadio", cuenta la joven.



Dice que el entrenador la obligaba a acompañarlo a hacer mercado, "me decía que yo tenía que ser agradecida porque él no me estaba cobrando los entrenamientos".

"Mientras hacíamos ese recorrido me preguntaba que si yo era virgen, que cómo tenía mi zona íntima, que si estaba pulpa. Me decía que si le daba la oportunidad de que él fuera mi primer hombre y me decía que eso tenía que quedar entre los dos, que no podía salir de ahí", relata la joven.



Incluso, la víctima le contó a EL TIEMPO que durante un tiempo ella estuvo lesionada y él se ofreció a hacerle masajes.



"En ocasiones me hizo ir al baño. Me decía que llevara una colchoneta y me hizo masajes en el baño. Me soltaba el sostén, pero era la espalda, entonces no le vi problema, pero sí me sentí incomoda. En una ocasión, me bajó la licra con los calzones y me estaba tocando, me masajeaba las nalgas", relata.



La deportista dice que no pasó a mayores porque siempre llegaba alguna persona. "Él escuchaba que venía alguien y me subía rápido la licra y los calzones y hacía como que no pasaba nada".



La joven reveló que en vista de los reiterados comportamientos decidió contarles lo sucedió a sus papás.



"Se le notaba mucho la morbosidad. Cuando yo le conté a mis papás, estaba dudosa, porque no sabía si me iban a creer. Algunas veces yo intentaba grabar con mi celular las conversaciones con él, pero la mayoría de veces prefería pedirle a algún amigo que me acompañara para que no tuviera contacto con él, entonces poco grabé", dice.



EL TIEMPO conoció que en la tarde de este miércoles están en diligencias relacionadas con estas denuncias.





