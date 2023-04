Un caos total se ha convertido la vida de Nelly Marín, de 78 años de edad, desde que en noviembre del año pasado salió de su casa y, al regresar, su yerno tenía candado en su inmueble en Piedecuesta por la orden de un juez.



Los servicios fueron cortados y sus pertenencias permanecen al interior del inmueble a la que no puede ingresar. Desde ese entonces, Nelly, quien es muy querida en el barrio y desde hace 19 años la conocen en la zona, ha pedido posada y comida día y noche.

Algo que parece ser injusto en #Piedecuesta y no se están respetando los derechos de un adulto mayor. Una mujer de 78 años de edad fue sacada de sus vivienda por parte de su yerno, quién se quisiera quedar con el predio, ahora duerme en las calles @alcpiedecuesta pic.twitter.com/VPJ0W5H2YS — Mely Múnera (@MelyMunera) April 11, 2023

Sin embargo, no todos los días tiene el mismo apoyo y suerte. Debido a esto Nelly pasó de tener su propia casa a vivir en las calles.



En videos que ha grabado la misma comunidad que pide y exige justicia, se muestra a Nelly dormir en el piso, al frente de la puerta de su vivienda arropada con una cobija.



Esta situación jurídica no se resuelve, ya que la Corte Suprema de Justicia no define a quién le pertenece el inmueble.



El yerno de Nelly habría decidido sacarla de su casa, luego de que la hija de la adulta mayor muriera hace varios años. La pareja nunca se separó legalmente y ahora es él quien quiere apropiarse de la vivienda y de los elementos materiales.

Nelly Marín, de 78 años, vive al frente de su casa, pasa las noches sin poder ingresar porque su yerno la habría despojado de su vivienda y por orden de un juez no puede ingresar! Hay que hacer algo @alcpiedecuesta pic.twitter.com/VRtyluRvnb — Mely Múnera (@MelyMunera) April 14, 2023

