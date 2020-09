Abren tres días de matrículas excepcionales en la UIS

Por primera vez en la historia de la Universidad Industrial de Santander (UIS), abre un periodo de tres días de matrículas excepcionales luego de que 148 cupos no fueran asignados en el periodo habitual de matriculas para el segundo semestre del 2020.



Desde este miércoles 9 de septiembre y hasta el próximo viernes 11 de septiembre, estarán abiertas las inscripciones para los aspirantes que quieran ingresar a cursar el pregrado en la UIS.



“Es para acceder a cupos que no fueron asignados en el proceso regular de matrículas para algunos programas académicos de pregrado. Será de forma gratuita y sin importar el lugar en el que se encuentren”, indicó el rector Hernán Porras.

Los inscritos en esta fase de matrículas excepcionales, no tendrán que presentar el Icfes ni pagar el pin de inscripción que habitualmente se debe cancelar.



Solo se requiere acreditar título de bachiller (o su equivalente en el exterior), no tener título de un programa de pregrado (Técnico profesional – Tecnólogo Profesional o Profesional) y no tener matrícula vigente en una institución de educación superior pública.



Además, deberán realizar un curso de tres semanas que “se desarrollará en presencialidad remota mediante de la plataforma Zoom y abordará 4 de los módulos de competencias genéricas: Lectura Crítica, Comunicación Escrita, Competencias Ciudadanas y Razonamiento Cuantitativo”, indicaron desde la UIS.



El curso finalizará el 2 de octubre y la prueba clasificatoria se hará el 5 de octubre. En esta prueba clasificatoria se ordena a los aspirantes en orden descendente de puntaje, para dar la opción a estos de la selección de uno de los cupos disponibles.





BUCARAMANGA