A partir del 1 de octubre rota el pico y placa en Bucaramanga

Desde el próximo primero de octubre rota la restricción de pico y placa en Bucaramanga para los vehículos particulares (carros y motos).



La Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB) advierte a los conductores para que no tengan inconvenientes en sus desplazamientos ya que no habrá semana pedagógica.

Con esta nueva rotación- que es la última del año- la restricción de lunes a viernes de 6 a.m. a 8 p.m. quedaría así:



​Lunes: no podrán salir los vehículos que será para los vehículos con placa terminada en 3 y 4; martes, 5 y 6; miércoles 7 y 8; jueves 9 y 0, y viernes 1 y 2.

#PicoyPlacaBGA

¡Atentos!

El 1 de octubre rota el pico y placa en Bucaramanga. Conoce la programación de dígitos que aplicará durante el último trimestre del año. 👇

Ten presente que no habrá semana pedagógica pic.twitter.com/zok4Ff1Bzq — Tránsito Bucaramanga (@transitobucara) September 25, 2020

En cuanto a los sábados, la prohibición se mantiene entre las 9:00 a. m. a 1:00 p.m. iniciando el 3 de octubre con los dígitos 5 y 6; sábado 10: 7 y 8; sábado 17: 9 y 0; sábado: 24: 1 y 2; sábado 31: 3 y 4, y de manera sucesiva para los sábados de noviembre y diciembre.



Tenga presente que no habrá semana pedagógica y que la multa por infringir la medida equivale a 15 SMDLV y el vehículo puede ser inmovilizado

BUCARAMANGA