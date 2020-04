Textiles y construcción del departamento, ¿podrían reactivarse?

Como una “excelente noticia” calificó el gerente de Camacol en Santander, Hernán Clavijo, el anuncio realizado por el Gobierno Nacional, en el cual se incluyó al sector de la construcción dentro del plan de reactivación económica que empezará el próximo lunes 27 de abril.

Casi la totalidad de las obras y proyectos en la región quedaron totalmente paralizados con el inicio de la cuarentena en el país. Según Clavijo, sólo se salvaron “algunas obras públicas y de infraestructura”, pero los proyectos residenciales, que componen un amplio porcentaje en el sector de la construcción en la región, estuvo detenido por completo.



Serían alrededor de 59 proyectos de desarrollo residencial, un aproximado de 7.500 unidades entre torres de apartamentos, conjuntos y urbanizaciones que reanudarían sus obras el próximo lunes. Eso sí, se tendrá que “garantizar la salud de los trabajadores bajo un estricto protocolo” afirmó Clavijo.

Según el directivo gremial, son cerca de 34.000 empleos los que están ligados al sector de la construcción en la región en sus diferentes vertientes, ya sea transporte de materiales, comercialización y producción de insumos, mano de obra, entre otros.



Por el contrario, varios empresarios del sector textil y de manufactura no tomaron con buenos ojos el anuncio presidencial. Wilfredo Calderón, de la Cámara de Confecciones de Santander, aseguró que “no es probable que el sector textil regrese a su producción normal” el próximo lunes, pues su principal preocupación es que no saben a quién vender sus productos ya que “la gente está buscando alimento y pagando arriendos, no comprando ropa” afirmó.

De hecho, como una “estrategia del Gobierno” fue calificada por algunos empresarios del sector textil la orden de reanudar labores el lunes 27 de abril. “Pretenden que nosotros abramos las empresas para asumir las responsabilidades económicas con nuestros trabajadores”, denunció Calderón.



BUCARAMANGA