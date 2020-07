El uso del arte y la poesía en las charlas de empresa

Diego Luis Tarazona es un emprendedor nortesantandereano al que la vida lo reunió con su pasión: el arte de la poesía.

Por esta misma pasión, él sabía que no podía desaprovechar la oportunidad de dedicarse laboralmente a lo que amaba, así que tomó una decisión que para muchos fue riesgosa, dejar su trabajo que por varios años le había generado ingresos y dedicarse a realizar charlas motivacionales para las empresas, con el detalle de que en cada una de estas dedica un espacio a declamar poemas, cuentos o historias que llenan y dejan huella en todo aquel que lo escucha, ya sea en vivo o a través de sus redes sociales.



Sin embargo, la pandemia del covid-19 le congeló varios de sus planes y contratos, por lo que recientemente decidió que esas conferencias que tanto fruto le habían dado, podrían funcionar en las redes sociales.



“Llevó un par de años dedicándome al ‘coaching’ profesionalmente, pero la pandemia me frenó lo que tenía presupuestado para estos meses. Pese a ello, pensé que debía renovarme y no podía quedarme quieto, así que hace poco comencé un nuevo proyecto, el de realizar mis conferencias vía redes sociales”, afirma Diego, comunicador organizacional, egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab).



Este nuevo proyecto comenzó exactamente el pasado sábado 27 de junio, cuando en horas de la noche prendió la cámara de su computadora y a través de un Facebook Live empezó a declamar varios poemas a pedido de sus amigos y seguidores en dicha red social.



“En un principio iban a ser solo cinco poemas, pero vi que había buena recepción por parte de los espectadores, así que en declamé diez; fui muy felicitado, algo que me anima ya que no me lo esperaba”, asegura Diego.



La transmisión fue positiva, tanto por los temas que tocó, como por el resultado de esta. Por esta razón, pronto se vendrán más conferencias virtuales, más charlas motivacionales, más declamaciones, entre otras actividades, las cuales tienen como objetivo causar sensaciones positivas en todo aquel que las vea.



“Se vienen más transmisiones en mis redes sociales y en otras plataformas digitales, tanto para adultos como para niños. En definitiva será un espacio positivo que todos podrán disfrutar y apreciar”, dice.



CÉSAR DAVID DUQUE

ADN / EL TIEMPO

BUCARAMANGA