‘Gobernación de Santander le apostará a mejorar la salud’: Aguilar

En balance de sus primeros 100 días al frente de la Gobernación, Mauricio Aguilar dijo que el Gobierno Nacional y las regiones tienen una gran oportunidad, en época de pandemia, de “reivindicarse con el sector salud” y le pidió a los operadores de internet invertir en infraestructura para mejorar la conectividad en el departamento.

El funcionario reveló que se están invirtiendo 282.000 millones de pesos para mejorar el servicio en hospitales y aumentar las camas y Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en los centros asistenciales..

¿Cómo fue el inicio afrontando varias situaciones adversas?

Tuvimos tres victorias temprano, construimos el Plan de Desarrollo con las comunidades recorriendo todo el departamento, ,enfrentamos emergencias como heladas, sequías, incendios, derrumbes, avalanchas y recordemos que dos corredores importantes como las vías a San Gil y Málaga estuvieron cerradas varias semanas y logramos reabrirlas.

¿Y con el Covid-19?

Con la pandemia reaccionamos rápido declarando la emergencia sanitaria, calamidad pública y toque de queda y enfrentar el plan de acción que cuesta 282 mil millones para mitigar contagio. Hay que hacer ajustes importantes con alcaldes y gremios.

¿Cuántas UCI y camas hay en la actualidad y cuántas aspiran instalar en las próximas semanas?

Tenemos 278 UCI y 1.200 camas, la idea es ampliar a 1.400 camas y 638 UCI en nuestro plan de acción que hemos contemplado para expandir la capacidad de la red pública y privada.

¿Qué va a pasar con el Plan de Desarrollo?

Se debe continuar pero se deben hacer algunos ajustes importantes porque los gobiernos tenemos una gran oportunidad para reivindicarnos con el sector salud. Tenemos que fortalecer las E.S.E, sacar adelante la ley de punto final (pago de deudas a la salud) y ayudar a financiar a los hospitales.

¿Y las vías?

Lo que más piden nuestras poblaciones son las vías, eso no puede dejar de estar en nuestro Plan de Desarrollo.

¿Y los otros programas?

Tocará esperar para ver como serán los recursos de acá en adelante, con los ingresos por impuestos, para determinar cuáles programas van a ser afectados y determinar en corto plazo. Tenemos que seguir trabajando en salud, conectividad e implementando las economías solidarias, lo que son emprendimientos y economía naranja, porque necesitamos reactivar la productividad, le tenemos que apostar a los 50.000 empleos y emprendimentos.

¿Cómo sería el apoyo a empresas y emprendimientos?

Habrá unas programas que se tendrán que aplazar y postergar, pero nosotros siempre hablamos de apoyar el emprendimiento porque hoy jóvenes y madres cabezas de familia que no tienen un ingreso y eso va a repercutir en la economía del departamento.



Nosotros, con la creación de la Agencia de Cooperación Internacional y con recursos de capital semilla, queremos estructurar estos nuevos negocios porque muchos jóvenes hoy tienen frustraciones porque no hay oportunidades y las 'famiempresas' no tienen continuidad. A eso tenemos que agregarle las lineas de comercialización y exportación.

¿Cuánto fue el presupuesto para este año?

Un billón 400 mil millones en el que tenemos vigencias comprometidas, hay unas obras en las que están comprometidas más de 400 mil millones, tenemos un marco de acción limitado frente a nuevas inversiones, pero la idea es construir sobre lo construido para que a Santander le vaya bien y haya competitividad.

¿En el tema de educación virtual contemplan inversiones para mejorar conectividad e internet en los municipios?

Estamos haciendo un diagnóstico. Primer le vamos a pedir al Gobierno Nacional, a través de MinTic, que los operadores inviertan en infraestructura tecnológica porque muchos colegios y escuelas no tienen conectividad y es muy difícil esa educación virtual.



Tenemos que dar ese vuelco así como lo hicimos con la UIS, donde compramos equipos para fortalecer la educación virtual, y replicar eso en otras instituciones. A eso tenemos que proyectarnos, pero necesitamos de los operadores. Uno sale del área metropolitana y pareciera que se acabara el mundo porque la conectividad es pésima.

En su Plan de Gobierno insistió con el turismo, ¿cómo reactivar Panachi, el Santísimo y construir el Parque del Cacao?

Por ahora tenemos que tomar medidas de choque en materia de inversión en salud. Hasta que realmente no haya aplanamiento de la curva (pandemia) va a ser muy difícil ejercer turismo porque la activación social se va a demorar mucho más. Eso se va a tener que aplazar porque la prioridad, por ahora, es salud, educación e infraestructura. El turismo se va a golpear mucho en lo que resta del 2020.



