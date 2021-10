Familia convirtió su casa en un cementerio para celebrar el Halloween

En la medida que se acerca el 31 de octubre se empiezan a ver las decoraciones alusivas a la tradicional celebración del Halloween. Algunas son bastante conservadoras, pero en otras se nota que que sus creadores tienen mucha imaginación y se vuelven una atractivo.

Este es el caso de la casa de Carlos Alberto Duarte y su familia. Tumbas, ataúdes, calaveras, lápidas y, por supuesto que no podían faltar, las arañas gigantes en otros objetos que adornan esta casa en la calle 7 con carrera 15 del barrio Altamira en el municipio de Floridablanca.



Desde la cubierta de la vivienda hasta las paredes están decoradas de manera creativa. Según el diario Vanguardia, en esta casa esquinera se pueden observar un centenar de calaveras de yeso, 80 tumbas y otro tanto de cruces de icopor, y hasta un esqueleto sosteniendo un ataúd.



Y como en todo cementerio, también se pueden ver lápidas con nombres, igualmente muy creativos. Entre ellos están Mario Neta, Benito Camelo, Zoyla Vaca, Armando Bronca Segura, entre otros.

Desde abril, cuenta el diario, la familia Duarte se puso a la tarea embrujar la casa. “La idea surgió para dar alegría a estas fechas, darles más alegría a los niños, decoro desde hace seis años para que esta tradición no se pierda”, dice Carlos Alberto.



Pero así como a los Duarte y a algunos de sus vecinos les parece una manera original i divertida de celebrar el Halloween, otros en esta población de Santander tildan la decoración como algo malo, satánico.



“La decoración no es nada como dice la gente en sus comentarios, algo satánico, malo; es solo dar alegría, algo de distracción a la gente. Está relacionada con un cementerio, pero como puede ver, las lápidas no tienen nombres de personas del común sino graciosos para sacar sonrisas a la gente”, señala Carlos Alberto.



Lo cierto es que por estos días son muchas las personas que se acercan a la curiosa casa para sacarse fotos, sobre todo en las noches, cuando la iluminación le da un toque aún más lúgubre y los ojos de las calaveras se tornan rojos.