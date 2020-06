Sancionarán a quien no cumpla normas de bioseguridad en Bucaramanga

Los establecimientos comerciales que no cumplan con la aplicación de las normas de bioseguridad para evitar la propagación del covid-19 serían sancionados o clausurados si son reincidentes en la falta.

Así lo aseguró el secretario de Salud de Bucaramanga, Nelson Ballesteros, al ser consultado sobre la situación que se estaría registrando en algunos locales de tiendas de cadena nacional y local y micromercados.



De acuerdo con testimonios de varios lectores de ADN Bucaramanga, y que fueron constatados por este medio, en algunas tiendas de El Centro y el oriente de la ciudad no se está tomando la temperatura al ingreso, no hay gel antibacterial, no constatan si los clientes cumplen con el ‘pico y cédula’, no aplican distanciamiento entre las personas y no mantienen con químicos desinfectantes los tapetes en el ingreso.



“Podríamos cerrar el establecimiento por no cumplir con medidas biosanitarias. Si hay cosas muy terribles nos toca cerrarlo y se les da de 24 a 48 horas para que hagan los correctivos y si no cumplen lo sellamos”, agregó el funcionario.



Una situación diferente ocurre en centros comerciales, reconocidos locales, almacenes de cadena y grandes superficies donde sí están cumpliendo con el protocolo exigido por las autoridades sanitarias.



Ruyh Arali Martínez, epidemióloga de la Universidad de la Universidad de Santander (Udes), advirtió que como estamos en un momento de aumento de casos de covid-19 todos los establecimientos deben garantizar el estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad.



“La recomendación es que las tiendas monitoreen la cantidad de gente que ingresa. El distanciamiento es clave y por eso es importante que todos lo tengan en cuenta”, añadió la experta.



Martínez insistió en el uso correcto del tapabocas que debe cubrir totalmente la nariz, boca y mentón, reiterando el llamado a las personas que tengan fiebre, tos seca y síntomas relacionados con el coronavirus para que busquen ayuda médica y no se desplacen a lugares públicos.



690 casos de covid

Con 39 casos nuevos reportados este lunes, la cifra de contagiados con covid-19 en Santander llegó a 690, de los cuales 527 permanecen activos, 150 se han recuperado, 14 han fallecido, 17 están hospitalizados y 7 en UCI.



Los 16 municipios con casos activos son Barrancabermeja (195), Bucaramanga (128), Floridablanca (87), Girón (38), Piedecuesta (30), Lebrija (12), San Vicente de Chucurí (12), Socorro (8), La Belleza (5), Sabana De Torres, San Gil y Suaita (2) y Barichara, Puerto Wilches y Rionegro (1).



