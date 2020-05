Con 8 nuevos casos, en un día, cifra de covid en Santander llega a 67

A 67 se elevaron en las últimas horas las personas que en Santander han dado positivo de coronavirus, siendo aún una de las regiones con menos casos en el país. El gobernador, Mauricio Aguilar, indicó que 5 hombres y 3 mujeres dieron positivo en Barrancabermeja, Bucaramanga, Socorro y Girón. Uno de los pacientes está hospitalizado.

De los 67 casos 39 personas ya se recuperaron, 3 fallecieron y 25 están activos. Según el Instituto Nacional de Salud (INS) el municipio de Santander con más pacientes es Barrancabermeja, con 13, seguido de Bucaramanga (6), Socorro (3), Girón (2) y Cerrito (1).



Los nuevos casos se conocieron en momentos en que las alcaldías del área metropolitana Barranacabermeja y San Gil anunciaban que para facilitar la reapertura económica de la región se flexibilizarán medidas como 'pico y cédula' y toque de queda.



(Lea también: 'Depende de cada colombiano la reducción del riesgo de contagio')

A partir de mañana las personas podrán salir tres veces a la semana -hasta el viernes era una vez- y aunque el toque de queda se mantiene de lunes a viernes, entre las 8 p.m. y 5 a.m., los sábados ya no comenzará a las 12:01 a.m. sino a las 6 p.m. Los domingos y festivos la restricción será de 24 horas.



En centros comerciales y peluquerías podrán atender público, pero con un máximo de 30% de aforo.



(Le podría interesar: Santander cambia medidas de restricción a partir del 1 de junio)

Entre los últimos fallecidos en el país, por el virus, figuró Jorge Aristides Oróstegui, exalcalde del Hato, municipio santandereano situado a 120 kilómetros al sur de Bucaramanga.



Oróstegui, quien fue alcalde en dos periodos, murió en una clínica de Bogotá donde era atendido tras presentar fiebre y dificultades para respirar.



José Pablo Toloza, alcalde actual,confirmó el hecho y señaló que mañana será decretado un día de duelo y se izarán las banderas de la población y de Colombia a media asta.



BUCARAMANGA