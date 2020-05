Investigan veracidad de supuesto 'paro armado' del Eln en Bolívar

Personal de Inteligencia del Ejército y la Policía analizan a esta hora el contenido y procedencia de un supuesto comunicado del Eln en el que la guerrilla habría anunciado un 'paro armado' en el sur de Bolívar.

Al parecer, la acción subversiva se habría generado en respuesta a la muerte de seis rebeldes en un bombardeo militar ocurrido el fin de semana en la vereda La María, en jurisdicción de Montecristo.



Entre los muertos fueron identificados 'Mocho Tierra', líder de la subregión Sur-Sur, y 'El Gallero', curtido guerrillero que llevaba más de 33 años en la organización y, según el Ejército, formaba parte del Comando Central del Eln (Coce).

En las calles de los municipios del sur de Bolívar, algunos de los pocos habitantes que salen de sus hogares, por la cuarentena ante la pandemia del coronavirus, manifiestan que atenderán la 'orden' de 'paro armado' para evitar las quemas de sus vehículos.



En el supuesto comunicado, que se distribuyó en toda esta zona del Magdalena Medio, el frente Darío de Jesús Ramírez Castro habría advertido que la acción subversiva se extendería hasta el domingo próximo, 24 de mayo.

En redes sociales, circula este supuesto comunicado del Eln. Foto: Suministrado

“No se permite nadie en las calles, ningún establecimiento comercial debe abrir sus puertas, quien lo haga asumirá su propia responsabilidad. No se permite el servicio de ferris sobre el río Magdalena, se prohíbe el transporte sobre las carreteras en

estas zonas”, dice el comunicado.



Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado sobre el particular. El Tiempo ha intentado hablar con las comandancias de la Quinta Brigada y la Segunda División, quienes tienen la jurisdicción militar en la zona, pero no ha sido posible.



BUCARAMANGA