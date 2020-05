En Manizales, un sacerdote busca 200 computadores donados para niños

Ante la necesidad de aislar a las comunidades el Gobierno Nacional ordenó a las instituciones de educación impartir clases de manera virtual. Para el caso de Manizales, 43.500 menores retomaron clases, pero no todos con el apoyo de herramientas tecnológicas, pues sus familias no tienen tabletas o computadores.

De acuerdo con la Secretaría de Educación municipal no se tiene aún el reporte de cuántos niños debieron recurrir a impresiones y copias por falta de estas tecnologías, lo seguro es que son por lo menos 200, pues son este mismo número de padres de familia los que se han comunicado con el sacerdote Luis Fernando Yepes para pedirle ayuda.



“Una persona del barrio El Carmen me llamó, tenía cinco hijos y necesitaba al menos un computador para que estudiaran. Entonces empecé a hacer gestiones hasta que resultó el primer benefactor. Ya después llegaron más solicitudes y más personas dispuestas a aportar; hoy tenemos 26, 11 que ya entregamos y 15 que estamos preparando. Pero la lista va en 200, con tendencia subir”, narró el sacerdote.



Si bien muchas instituciones educativas de Manizales optaron por prestar computadores y tabletas, no dan abasto, por lo que a personas como el padre Yepes les tocó apelar a la buena voluntad.



“Yo no tengo una bodega llena de computadores ni tengo dinero, esto es tocando los corazones de quienes quieran. Hay casas donde tienen tres tabletas y algunas no se usan porque compraron una más moderna ¿Por qué no donarla si hay niños que la necesitan?”, señaló el sacerdote.



La ambición del padre Yepes con esta iniciativa no era mucha, sobre todo porque no tiene certeza de si conseguirá los 174 que le hacen falta, pero se arriesgó a seguir por si se le hace el milagro.



“Yo escribí a la fundación de Bill Gates en Estados Unidos contándole la situación, que no es solo en Manizales, sino también en Caldas y Colombia. Quizá nunca responda o tal vez sí y podamos ayudar a muchos niños”, añadió el prelado.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO MANIZALES