Así se mueve el covid-19 por el Eje Cafetero

Luego del 15 de marzo, cuando se presentaron los dos primeros casos del covid-19 en el Eje Cafetero, uno en Manizales y otro en Pereira, las cifras han ido en aumento. Y aunque al inicio la curva de contagio parecía estable, en las últimas semanas ha estado en ascenso sobre todo en Risaralda.

A este sábado, en la región había 347 casos confirmados del nuevo coronavirus, distribuidos así: 208 en Risaralda, que representan el 59,9 %; 79 en Caldas (22,8 %) y 60 en Quindío (17,3 %).



Del total de los casos de covid-19 que hay en el país este sábado, en el Eje Cafetero está el 4,76 por ciento.



En la región han fallecido 12 personas, siete en Risaralda, tres en Quindío y dos en Caldas.



En cuanto a Risaralda, uno de los hechos más relevantes es que de los 208 casos positivos, 90 corresponden a empleados y pacientes de la clínica Los Rosales ubicada en el centro de Pereira.



Las alertas se encendieron hace más de tres semanas cuando se registró el contagio de 10 médicos de este centro asistencial. Unos días antes el departamento registraba 61 casos en varios municipios, pero luego de los primeros casos en la clínica, las cifras comenzaron a elevarse a tal punto que ahora este sitio es considero un foco para la propagación del virus y la Secretaría de Salud de Risaralda decidió suspender la llegada de nuevos pacientes a Los Rosales.



Debido al caso de la clínica Los Rosales Pereira lidera la tabla de casos del coronavirus en Risaralda, 143, pero esta cifra también se debe a las personas que trajeron el virus desde otros países a comienzos de marzo pasado cuando el Aeropuerto Internacional Matecaña aún estaba abierto. En Dosquebradas hay 60 casos, en Santa Rosa de Cabal tres y en La Virginia dos. En los restantes ocho municipios de Risaralda no hay casos.



Además, del total de personas contagiadas, siete personas han fallecido. Dos de los decesos se registraron en la clínica Los Rosales: un hombre de 62 años, que al parecer fue contagiado por una mujer que había regresado de España y otro hombre de 70 años que tenía como patologías previas hipertensión arterial, posible Epoc y había sufrido un infarto hace unos años.



De los 208 casos confirmados en Risaralda, a la fecha 131 reciben atención en casa, 67 se recuperaron, uno está hospitalizado y dos están en UCI. Los restantes siete son los fallecidos.

Contagios en La Dorada aumentan casos en Caldas

En número de contagios le sigue Caldas, con 79 casos registrados. El primer caso positivo en Manizales llegó importado, se trató de un ciudadano inglés que buscaba avistar pájaros. Él ya se recuperó del virus y fue repatriado a su país luego de estar aislado tres semanas en un hotel de Manizales.



Tras él, uno a uno fueron llegando los resultados positivos. Las autoridades de salud reconocen que a la vuelta de una semana podrán ser muchos más, pero resalta lo positivo y es que se conoce toda la conexión epidemiológica de cada caso. “Las transmisiones han sido por contactos estrechos, que quiere decir que no hay todavía transmisión comunitaria. Esto es muy positivo dentro de todo”, precisó Jimena Aristizabal López, directora de la Territorial de Salud de Caldas.



Al momento hay dos ya recuperados en Viterbo, municipio vecino a Risaralda y que tiene mucha movilidad gracias a la cercanía con el Aeropuerto Matecaña de Pereira. Así, uno a uno, fueron sumándose casos, la mayoría como resultado de viajes al exterior o como es la situación en Manizales, donde gran proporción de los 21 positivos tuvieron contacto directo con extranjeros.



Un caso particular es el que acontece en el municipio de La Dorada, donde tres pacientes han contagiado a más de nueve personas cada uno. De acuerdo con la directora territorial, debido, en gran medida, al hacinamiento en que viven en varios barrios. Esas son las zonas ‘calientes’ de la pandemia en el puerto sobre el río Magdalena.



“El más reciente análisis (el jueves pasado) nos dio nueve casos positivos contagiados por la misma persona. Y ya había pasado lo mismo con otra. A esto se le suma de las 11 personas que se contagiaron en el hospital después de tener contacto con una paciente ya fallecida antes de que se supiera que era portadora”, explicó la funcionaria.



También hay contagios del personal de salud, de los 11 que se reportan al momento, que no fueron adquiridos en la región. Por ejemplo, el caso de dos empleados que viviendo en Manizales y Chinchiná trabajaban en la clínica Los Rosales de Pereira.

También se registran casos en Villamaría, Risaralda, Anserma, Marmato, Marquetalia y Samaná, es decir, en diez de los 27 municipios.



“Por fortuna la mayoría de los contagiados están siendo atendidos en sus viviendas y no han requerido UCI u hospitalización, esto lo que nos ha dado es una ventaja de tiempo para prepararnos y dotar a los hospitales con elementos de protección para cuando se llegue el momento de hospitalizaciones masivas”, apuntó Aristizábal.



Hasta el pasado sábado, en Caldas se habían recuperado del virus 24 personas, es decir que de los 79 casos positivos, 55 permanecían activos. Además, el departamento está a la espera del resultado de más de 800 pruebas. Además, el departamento registra dos muertes, una mujer de 91 años que falleció debido a un infarto, según informaron las autoridades, como consecuencia de sus comorbilidades.



El segundo fallecido fue un hombre de 54 años que se contagió también en La Dorada, pero el deceso se dio en Manizales, a donde fue trasladado para atender sus enfermedades de base que eran fallas respiratorias y renales.

Quindío se mantiene estable

Quindío cierra las estadísticas del Eje Cafetero con 60 casos positivos (desde el jueves pasado no hay casos nuevos), 20 personas recuperadas y tres más que fallecieron en Armenia. Además, dos hombres que estuvieron en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital departamental San Juan de Dios, superaron la enfermedad. Actualmente no hay pacientes en UCI y solo uno hospitalizado.



Precisamente una de las personas recuperadas es la secretaria de Salud del Quindío, Yenni Trujillo, quien dio positivo para coronavirus y presentó algunos de los síntomas. Luego de un periodo de aislamiento de más de 20 días, la funcionaria pudo reincorporarse a sus funciones.



La funcionaria señaló que ''el Instituto Nacional de Salud ha procesado 1.081 muestras de Covid 19, se han descartado 901 casos y hay más de 600 muestras pendientes por los resultados''.



La primera persona fallecida en el departamento fue una mujer de 79 años de edad que ingresó al San Juan de Dios remitida por un cuadro clínico compatible con covid-19 pero con múltiples complicaciones. El segundo caso fue un hombre de 77 años, con antecedentes de diabetes e hipertensión arterial y el tercero se presentó recientemente. Aunque el hombre de 74 años ingresó al hospital de Quimbaya, provenía de Alcalá, Valle del Cauca.



LAURA USMA - PARA EL TIEMPO - MANIZALES

LAURA SEPÚLVEDA - PARA EL TIEMPO ARMENIA

FERNANDO UMAÑA - EL TIEMPO PEREIRA