La zozobra de restaurantes y bares del Caribe colombiano

La pandemia del covid-19 tiene contra las cuerdas a restaurantes y bares del Caribe colombiano, que permanecen cerrados desde poco antes de declararse el aislamiento obligatorio, el pasado 24 de marzo.

La situación se torna más crítica en ciudades como Montería y Santa Marta, donde muchos de ellos se han declarado en quiebra.



En Cartagena, la ciudad más turística del país, no hay pronunciamiento oficial sobre la situación. Pero el reporte de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), seccional Bolívar, dice que un 95 por ciento de los empresarios del sector tienen obligaciones vigentes con la banca, 7 de cada 10 de estos asegura que no puede cumplir con los pagos acordados, y solo 2 de cada 10 proyecta cumplir a los bancos por un mes.



La pandemia del covid-19 ha golpeado a todos los sectores de la economía. Respecto a los establecimientos dedicados a la oferta culinaria, que se encuentran agremiados en la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés), cabe decir que el estado es crítico, más teniendo en cuenta que no se sabe en cuánto tiempo comience la reactivación.



“No hay en Barranquilla hasta el momento, dentro de las 97 razones sociales que hacen parte de nuestra agremiación, una que haya cerrado por declararse en quiebra. Hasta hoy todos los cierres son temporales y un reto grande consiste en que gran parte de los establecimientos no estaban preparados para funcionar con domicilios. Incide igualmente que muchos clientes aún están prevenidos con el tema de recibir domicilios por el tema de salud. Solo el 20% de los agremiados se encuentran trabajando”, explicó por su parte Magni Montero, directora de Acodres en el Atlántico.

A nivel nacional, Acodres dice que son 7.500 en todo el país los que han decidido cerrar definitivamente.

El llamado en Montería

Un llamado a flexibilizar el pago de impuestos hicieron los comerciantes de Montería, que hoy están al borde de la quiebra. Cristian Vergara, vocero de los comerciantes que se declararon en quiebra colectiva, dijo que el gremio le solicita al municipio algún tipo de ayuda que contrarreste el impacto económico.



“En este momento los establecimientos no están ejerciendo sus actividades comerciales y el hecho de que aplacen el pago de los tributos nos va a generar un impacto negativo porque no hubo producción y más adelante no va a ver para pagar estos tributos ni los que se generarán los meses siguientes”, dijo el vocero.



El gremio informó sobre 83 establecimientos comerciales se vieron obligados a declararse en quiebra, lo que afecta a 1.100 familias que dependen de ellos.

La decisión está basada en la imposibilidad de pagar las obligaciones de costos laborales y comerciales que se tienen a la fecha.



“Es impensable que el Gobierno Nacional haya dado la orden de cesar el ciento por ciento de nuestra actividad, sin medir las consecuencias económicas que conlleva esto, dejando este sector comercial en manos de la banca privada que en sus políticas internas segrega a los sectores con actividad comercial de servicio como el nuestro”, señaló Vergara. La mayoría de los negocios en quiebra son de comidas y restaurantes, bares y discotecas.



El ex aspirante a la Alcaldía y concejal de Montería Salim Ghisays Martínez se mostró de acuerdo con la propuesta de 'congelar' el cobro de impuestos como predial e industria y comercio para todos los comerciantes afectados.



"Con el equipo económico de la alcaldía se deben buscar alternativas de alivio para esos comerciantes. No podemos seguir golpeando el bolsillo de quienes generan empleo y mantienen la economía de la ciudad”, explicó Ghisays.

Los casos en Santa Marta

El Centro Histórico de Santa Marta podría quedar desolado después de la pandemia ante el inminente cierre de discotecas, restaurantes y hostales, que, además de ser la fuente de ingresos de ciento de familias, se habían consolidado como un atractivo turístico para visitantes nacionales y extranjeros.



Los comerciantes de esta zona aseguran que les resulta imposible responder por los altos costos que generan estos establecimientos públicos, incluso mientras permanecen cerrados.



Daniel López, dueño de un restaurante de comida francesa ubicado en el sector del Callejón del Correo, dijo que en cuanto conoció que la cuarentena obligatoria y las restricciones se mantendrían después del 27 de abril, “no tuve otra opción que cancelar el contrato de arrendamiento, recoger mis cosas y cerrar”.



Así mismo ha sucedido con otros 25 negocios ubicados en el Centro, donde el arriendo mínimo asciende a los dos millones de pesos y los servicios son costosos.

Según Fenalco Magdalena, se estima que en la ciudad 50 de cada 100 empresas reportan pérdidas entre el 80% y el 100% en las ventas, siendo las microempresas el sector más afectado de esta cadena industrial.



Se calcula que más del 60% de los establecimientos comerciales legalmente constituidos no están en funcionamiento, pues, son locales que por su naturaleza no prestan servicios a domicilio ni tampoco están en las excepciones para operar durante la emergencia.



“Este es el sector que más nos afana porque la mayoría son emprendedores, microempresas, famiempresas, que comprenden el 99% del total del tejido empresarial del Magdalena y sostienen un número importante de empleos”, explicó Angélica Silva Franco, directora de Fenalco seccional.



Aunque algunos negocios siguen operando en plataformas virtuales, sus propietarios indican que no es el mismo impacto en ventas que cuando están abiertos.

En cuanto al empleo, Fenalco visibiliza un riesgo grande. “Hay que señalar que hay 205.011 empleos formales en Santa Marta, de esos el 50,6% pertenecen a los sectores más afectados, eso sin contar la vulnerabilidad en los que no son formales, los que viven del ‘rebusque’ “.



Silva también cuenta que la mayoría de las empresas afectadas tienen un crédito vigente o están atrasados con el sector financiero. Por su parte, Acodres Magdalena hace una lectura de la situación y calcula que por lo menos 35 mil empleos entre directos e indirectos, formales e informales, se han visto afectados.



GUDILFREDO ROGER URIELES, WILHEM GARAVITO Y JOHN MONTAÑO -

CENTRO REGIONAL DEL CARIBE - @eltiempo