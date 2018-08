Responsabilidad social empresarial con sello costeño 

Gloria Londoño, directora de Innovación y Gestión del Conocimiento de la Corporación Fenalco Solidario, reveló que, de acuerdo con la Red Forum, Colombia es el segundo país de América (incluido norte, centro y sur) con más empresas comprometidas con estos temas, después de Brasil.



“Creemos que la responsabilidad social empresarial debe partir de las empresas, a través de programas hechos a la medida de las organizaciones. No deben ser temas

aislados del enfoque de negocio, por el contrario, se deben involucrar a su core, haciendo un aporte coherente con la planeación estratégica de las compañías”,

dice la experta de la entidad que desde 1990 promueve la RSE en el comercio nacional.



Las principales áreas de trabajo de las empresas colombianas en materia de RSE están enfocadas a clientes, consumidores, comunidades vulnerables y medio ambiente. Aunque en los últimos años también ha cobrado relevancia el concepto de Empresa Familiarmente Responsable, es decir, aquella que dentro de sus grupos de interés incluye a los empleados y sus familias.

Casos de éxito en el Caribe

En la Costa, 15 organizaciones han recibido el sello de buenas prácticas en RSE que otorga Fenalco Solidario, correspondientes a los sectores hotelero, de vigilancia,

educativo, de servicios públicos, entre otras. No obstante, este grupo continúa en aumento.



Muestra de ello es el trabajo de compañías como la Sociedad Aeroportuaria de la Costa (Sacsa), operadora del aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena. Una empresa

cuyo relacionamiento social se enfoca en las comunidades vecinas a la operación aeroportuaria, mediante cinco líneas de acción en: educación, medioambiente y

desarrollo sostenible, arte y cultura, desarrollo local y deportes. En 2016, 704.196 millones de pesos fueron invertidos en este propósito, beneficiando a 2.776 personas

de los barrios San Francisco, 7 de Agosto, Barrio Militar y Crespo.



María Claudia Gedeón, gerente de asuntos corporativos de Sacsa, destaca que “desde 1996 se trabajan distintas actividades, encaminadas al mejoramiento de temas

escolares y alimentarios de los menores más pequeños, y la recreación de estas comunidades”.



Para ella, Cartagena es una ciudad que tiene muchas necesidades, y el área de influencia del aeropuerto es una de las que más apoyo requiere; por esta razón, la junta directiva definió que el mejoramiento de la calidad de vida de niños y jóvenes fuera un pilar estratégico. Este objetivo lo han alcanzado con el apoyo de la Fundación Mamonal y Actuar por Bolívar.



La RSE cada vez más se enmarca dentro de los objetivos de sostenibilidad de las empresas, y en el sector transportador existen igualmente casos de éxito, como Expreso Brasilia. Ángel Conde, gerente general de la empresa y presidente de Fundación Brasilia, afirma que generar desarrollo sostenible es uno de los pilares estratégicos.



“La RSE es un enfoque de gestión que permite lograr el crecimiento de la compañía de una manera sostenible y estructurada, cuidando el entorno y generando valor, mientras se logra el legítimo objetivo de la rentabilidad”, expresa. Los programas que se adelantan en la Fundación Brasilia se desarrollan en tres líneas básicas: salud,

educación y donaciones.



La primera impulsa las Brigadas Brasilia en tu corazón, mediante un bus-consultorio, dotado con tres unidades: medicina general, odontología y ginecología, que recorre

los diferentes rincones de la región Caribe y el país, brindando atención básica gratuita. A la fecha ha llegado a más de 90 municipios, beneficiando a cerca de

100.000 personas.



Y en el área educativa está el programa de Becas Brasilia en alianza con la Universidad del Norte, para apadrinar a jóvenes de excelencia con dificultades de acceso a la educación.



Por su parte, Surtigas desarrolla iniciativas que promueven la confianza, el capital social y la cooperación en las comunidades donde tiene alcance. Jairo de Castro, gerente general, destaca cómo a través de la Fundación Surtigas se ha promovido el empoderamiento de miles de jóvenes, la identidad cultural de la región, el fortalecimiento de organizaciones de base, la formulación de políticas públicas, el autoempleo y la educación, a través de una inversión social privada por más de 21.000 millones de pesos.



“Con el Programa Jóvenes con Valores Productivos hemos logrado fomentar el emprendimiento en municipios de Córdoba, logrando un 95 por ciento de sobrevivencia de negocios. La tarea de cerrar brechas, disminuir la desigualdad

y crear nuevas oportunidades para los jóvenes tiene un largo recorrido, que con pasión y decencia la Fundación Surtigas le seguirá apuntando”, dice.



Y es que desde sus inicios Surtigas ha sido una empresa cercana a la sociedad, no solo lleva 50 años prestando el servicio de gas natural en los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba, Magdalena y Antioquia, sino también proyectando su gestión más allá de la operación del negocio. Alrededor de 228.000 personas se han visto beneficiadas con los proyectos de la fundación, que para 2017 destinó al desarrollo local más de 1.400 millones de pesos.



Otra de las empresas que resaltan por sus resultados es Cerrejón, que a través de la responsabilidad social y ambiental promueve el desarrollo sostenible de La Guajira.

Específicamente, en el frente social, trabaja con una estrategia de desempeño enfocada en la identificación, prevención y compensación de impactos de la operación, en tres frentes claves para la región: el agua, a través de la búsqueda

de soluciones de abastecimiento y conservación de fuentes hídricas; el fortalecimiento de las capacidades de la región y la promoción de proyectos estratégicos.



Para la organización, la conservación y el manejo responsable del recurso hídrico es una prioridad, teniendo en cuenta las condiciones climáticas secas y las pocas

lluvias en La Guajira. Por esto, desarrollan un modelo integral de gestión que abarca tres componentes: el uso eficiente del recurso en la operación, el cuidado de los cuerpos hídricos y la participación en soluciones de acceso al agua por parte de las comunidades.



Así mismo, en pro del fortalecimiento de las capacidades en la región, crean proyectos de mejoramiento de las competencias de gestión de las instituciones públicas, el empoderamiento de las organizaciones sociales, la generación de ingresos y la inclusión productiva, junto con el fortalecimiento del sistema tradicional wayúu.



La RSE no se trata de hacer solo filantropía, va más allá. Es un asunto estructural para la organización ya que requiere inversión, estrategia, coherencia con el modelo de

negocio, y debe ir articulado con su razón de ser. “Pasemos de ayudar por ayudar,

a ganar con programas que desarrollen competencias en las comunidades”, invita la directora de Innovación y Gestión del Conocimiento de la Corporación Fenalco Solidario.

Empresas inspiradoras

La compañía Promigas fue incluida por la Fundación Andi en la lista de las 20

empresas comprometidas con resolver desafíos sociales del país como parte

integral de su modelo de negocio. El reconocimiento fue entregado a la gestión

de Promigas a través de Brilla, modelo de financiación no bancaria que ofrece a los usuarios de las diferentes distribuidoras créditos para la compra de productos y servicios, que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de más de 2,6 millones de usuarios que tiene el programa, 94 por ciento de ellos pertenecientes a

estratos 1 y 2.



En el 2017 se realizaron 449,882 transacciones con propósitos variados.