Reportan sismo de magnitud 4.0 en el centro de Colombia: estos son los detalles

El Servicio Geológico Colombiano reportó que se presentó un evento sísmico sobre las 09:32 de la mañana en el que se presentó una magnitud de 4.0 y una profundidad de 143 km.

La ubicación del evento fue en el municipio de Lenguazaque, en Cundinamarca, cercano a Guachetá y Ventaquemada.

El Servicio Geológico Colombiano destaca la importancia de la conciencia sísmica en un país altamente activo en términos sísmicos. Colombia, ubicada en una zona donde diversas placas tectónicas convergen, experimenta sismos en gran parte de su territorio debido a esta interacción geológica. Las regiones costeras y las zonas circundantes de las cordilleras son particularmente propensas a la actividad sísmica.

Estos han sido los sismos que se han sentido en los últimos días

El pasado lunes 9 de octubre, el SGC registró un temblor a las 9:54 p. m., en San Vicente del Caguán, Caquetá.



El domingo, 8 de octubre, el SGC registró un temblor en Santander. La magnitud fue de 2.8 y su profundidad fue superficial. De acuerdo con el SGC, a las 04:10 a. m., se registró el temblor, que tuvo como epicentro Páez, Boyacá.



La profundidad del movimiento telúrico fue menor a 30 kilómetros, razón por la cual se puede considerar que fue un sismo superficial y las autoridades no informaron sobre ninguna réplica o daños.



A la 01:57 de la madrugada del 6 de octubre, el SGC reportó un sismo que tuvo como epicentro el municipio de Suárez, Tolima.



La profundidad del movimiento telúrico fue menor a los 30 kilómetros, por lo que fue superficial y la magnitud fue de 2.7.



El SGC no informó sobre ninguna réplica. Así mismo, las autoridades no reportaron daños. Sin embargo, internautas señalaron que el movimiento se sintió en Bogotá.

