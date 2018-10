Inesperada renuncia de tres médicos rurales en La Macarena

Por supuestas amenazas contra sus vidas tres médicos rurales que prestaban sus servicios en La Macarena renunciaron a continuar prestando los servicios que brindaban a través de la ESE Solución Salud del Meta en ese municipio.

El presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de La Macarena aseguró que estuvo indagando y que "las razones de las renuncias de los médicos no habrían sido por amenazas sino por exceso de trabajo".



Mientras que el gerente de la ESE Solución Salud del Meta, Luis Ignacio Betancourt, aseguró que la renuncia inesperada de los tres médicos rurales por esas presuntas amenazas, las autoridades no las han podido constatar, pero obligó a esa entidad a tomar acciones de respuesta para continuar prestando el servicio.



Betancourt expresó que “los profesionales de la salud no son muy receptivos a irse a trabajar en estos lugares apartados, porque aducen que el tema salarial no compensa la distancia que deben recorrer para ejercer su labor”.



Además, descartó cualquier tipo de crisis hospitalaria, en la medida que en ese municipio cuenta con la capacidad logística, profesional y asistencial para la atención de los habitantes de esta población, que requieren de servicios de salud de primer nivel de complejidad, medicina general, odontología y vacunación, entre otros.



Y detalló que allí hay cuatro médicos rurales, uno de medicina general, dos odontólogos, dos enfermeras jefe, 15 auxiliares de enfermería, un técnico en rayos x, una regente de farmacia, dos conductores de ambulancia y un bacteriólogo, que atienden las necesidades médicas del municipio.



Para sortear la situación, la Gerencia de la ESE designó un médico rural de San Juan de Losada, además de otro más para atender la población de las zonas veredales, y para los últimos días de octubre se espera nuevamente aumentar la planta de personal con médicos rurales que sean designados para esta localidad del departamento.



Villavicencio.