Más de 12.000 alumnos regresan a clases en alternancia en Quindío

Los estudiantes que regresarán a las clases presenciales y virtuales pertenecen a 11 municipios del departamento, informó el gobernador Roberto Jairo Jaramillo, después de hacer una evaluación de los niveles que se registran en las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI).

Las autoridades de salud del Quindío indicaron que las UCI se encuentran en un nivel del 62% de ocupación.



La semana pasada, la Gobernación y las secretarías de las TIC y de Educación hicieron varios recorridos para entregar equipos, como 372 lavamanos portátiles, dispensadores, toallas, 200 mil tapabocas y recursos superiores a los 18 millones de pesos para reparaciones locativas.



La secretaria de Educación, Liliana María Sánchez Villada, indicó que serán 33 las instituciones oficiales y 14 del sector privado las que regresan al esquema de alternancia, lo que representa 10.000 y 12.500 estudiantes, respectivamente.



La medida es anunciada mientras en otras ciudades del país, como Bogotá, se adoptan decisiones en otra dirección: en la capital se regresa a la virtualidad en las próximas dos semanas.

Entregan computadores

Los problemas de la pandemia siguen impactando a la comunidad estudiantil del Quindío, de manera particular a los estudiantes que viven en zonas rurales y no tienen equipos adecuados para conectarse a las clases virtuales.



Para enfrentar este problema y cerrar la brecha entre los alumnos que viven en los cascos urbanos del departamento y los que viven en zonas rurales apartadas, el Ministerio de las TIC y la Gobernación han coordinado la entrega de más de 1.960 computadores.



Jhon Mario Liévano, secretario de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), aseguró que “esperamos que a mediados de agosto hagamos otra entrega de equipos de cómputo”.



Los datos oficiales indican que 34 instituciones educativas se han visto beneficiadas con estas entregas. Los rectores de estos colegios deben escoger cuáles son los alumnos que deben recibir los equipos, según una caracterización previa.



El programa, informa la Gobernación del Quindío, tendrá una inversión total de 1.200 millones de pesos y mediante esta se busca impactar a más de 13.000 niños del departamento.



“Les agradecemos en nombre de toda la comunidad educativa porque los estudiantes de las zonas rurales que no pueden asistir a la institución tendrán como comunicarse y asistir a las clases virtuales”, dijo Cleiderman Vásquez Barrera estudiante del Instituto Buenavista.



Los municipios que se han visto beneficiados son: Montenegro, con 360; Circasia, con 230; Calarcá y Buenavista, 145; Pijao, 180 y Córdoba, 75.



De este programa hacen parte el Ministerio de las TIC, liderado por Karen Abudinen, el programa Computadores para Educar, y la Gobernación de Roberto Jairo Jaramillo.