Nuevo zarpazo a recursos de las regalías de las regiones productoras

Nuevo golpe al manejo de los recursos de regalías de las entidades territoriales acaba de dar el Gobierno nacional con la decisión de quitarle el manejo de la cuenta maestra de los rendimientos financieros, denunció la gobernadora del Meta, Marcela Amaya.

El zarpazo se produjo con la aprobación del presupuesto de regalías del bienio 2019-2020, con el que les quitan autonomía a las regiones en el manejo de los recursos tal y como se había advertido desde la Federación Nacional de Departamentos, expresó la secretaría de Hacienda del Meta, María Consuelo Rodríguez.



La funcionaria afirmó que el Meta se tiene una cuenta de los recursos que mensualmente gira el Ministerio de Hacienda a las entidades territoriales y que generan unos rendimientos financieros que son reinvertidos.



Así ocurrió entre los años 2016-2017 en el Meta donde se generaron 87.000 millones de pesos en rendimientos con los que se apalancaron obras como el puente de la Amistad sobre el río Ariari, entre Cubarral y El Dorado, y la pavimentación de la vía entre Cabuyaro y Barranca de Upía.



Ahora, con la nueva decisión del Gobierno nacional abren una gran cuenta nacional y “no sabemos que van a hacer con esos recursos”, lo único claro es que “los liquidan al final del año 2020 y es probable que los devuelvan”, dijo.



A esto se suma que ahora será el Departamento Nacional de Planeación quién defina que es un proyecto de impacto regional, que tiene que como mínimo integrar a dos regiones, cuando debe ser una decisión autónoma de los departamentos.



La asesora en temas de regalías en el Meta, Clara Poveda, puso como ejemplo los recursos de regalías que se están invirtiendo en los cuatro kilómetros de las dobles calzadas en la entrada a Villavicencio que impactan en las regiones del Ariari y el Río Meta.



También hay que sumar el billón de pesos que le quitan a los departamentos, por voluntad de los gobernadores, para apoyar a la Nación con esos recursos para las universidades públicas.



Y aparte el Gobierno nacional les va quitara las regiones otros 500 mil millones de pesos para apoyar instituciones educativas en conectividad, adecuaciones de infraestructura, dotación, fortalecimiento institucional, investigación y becas de excelencia doctoral. Esos recursos, aseguró la Secretaria de Hacienda del Meta los va manejar el Gobierno nacional.



También se aprobó la ejecución de obras por regalías ejecutadas por los privados que genera la imposibilidad de que los departamentos reciban recursos por las estampillas de turismo, desarrollo y adulto mayor, disminuyendo las rentas propias de los territorios.



Esos reclamos están consignados en un documento de la Federación de Nacional de Departamentos le envió al Gobierno, “pero que no fue tenido en cuenta para nada”, sostiene Rodríguez



Al margen de esas decisiones, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, hace unos anuncios de un incremento de los recursos de regalías para el bienio 2019-2020 de 1.394 mil millones, superiores al 40 por ciento del bienio que está terminado, de los que apenas podrán ser ejecutados un poco más de 400.000 millones de pesos, 200.000 cada año, explicó la Secretaría de Hacienda del Meta.



Ese anuncio genera unas expectativas regionales de inversiones en las comunidades que no corresponden a la realidad, señaló la gobernadora Marcela Amaya, al cuestionar el pronunciamiento de la jefa de la cartera de Ministra.



La Secretaria de Hacienda dijo que los recursos se incrementan porque en el 2018 subió la cotización del precio del crudo y alcanzó a llegar a 80 dólares el barril, pero todos esos recursos anunciados por la Ministra no le llegan al departamento como entidad territorial porque una tajada van para los municipios productores de crudo, otros para los fondos, unos más para la comisión rectora, además para Ciencia y Tecnología que son muy complicados de ejecutar.



De los 1.349 millones de pesos, 197.223 millones son para los municipios productores de crudo y le quedan al departamento, como entidad territorial 665.414 millones de pesos, y el 20 por ciento de estos van para la Comisión Rectora como prevención para ver cómo está el comportamiento de las regalías, de manera que quedan congelados.



Y también le quitan los recursos que van para los fondos de Ahorro y Estabilización Petrolera 197.000, más 132.000 con el excedente, y el de Pensiones Territoriales (Fonpet) son 23.000, más 4.000 de excedentes. Estos 360 mil millones no llegan a la tesorería del departamento, sino que pasan a la cuenta que maneja el Banco de la República con el control del Ministerio de Hacienda.



En conclusión, apenas van a llegar, cada año 2019-2020 una cifra superior a los 200.000 millones de pesos y con esos recursos, la Gobernación del Meta debe financiar el plan de atención nutricional y el transporte escolar.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1