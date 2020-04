Internet, aliado de reclusos para las visitas en cárceles

Tras las medidas de aislamiento que decretó el Gobierno Nacional las cárceles de todo el país cerraron sus puertas y las personas que cumplen condenas no pueden recibir visitas desde hace varias semanas. Por ello, en Caldas se trabaja para qué el contacto pueda ser virtual.

En el departamento son, en total, nueve centros de reclusión qué albergan a más de 4 mil internos. En todos, cada uno según su disponibilidad de computadores, cumplen con la medida desde hace dos semanas. Así lo indicó Claribel Idrobo, directora del Inpec, Regional Eje Cafetero.



“No podemos decir que ya todos están teniendo las videollamadas porque no tenemos todavía suficientes computadores, pero sí que se proyecta que todos, quienes sus familias tengan la posibilidad, lo hagan. Tenemos algunos equipos disponibles y estamos gestionando otros para favorecer a la mayor cantidad que podamos”, explicó la Coronel.



De acuerdo con Idrobo, en el momento hay algunas personas priorizadas como lo son los internos a los que nadie visita, los que están enfermos o tienen familiares enfermos y quienes presentan dificultades anímicas.



La pandemia, a pesar de todas las consecuencias negativas, también trajo nuevas posibilidades que no se habían contemplado, como esta de usar la tecnología para dar nuevas opciones a quienes están privados de la libertad.



“Inicialmente estos computadores se usaban para audiencias virtuales, pero con la llegada del virus empezamos a buscar otras alternativas y entendimos que esto nos puede brindar un tipo de ayuda que no habíamos considerado, sobre todo para las personas que tienen familia muy lejos”, comentó la coronel.



De parte de los internos también ha sido positiva la respuesta, según lo que comentan a los guardianes es una sensación distinta.



“El resultado ha sido muy bueno porque ellos han manifestado que es muy especial, pues no ven solo a la mamá o al papá, sino que pueden ver a sus hermanos, a sus tíos, a sus primos, ver su casa y reírse todos al tiempo; eso es un encuentro distinto que les emociona”, añadió la directora regional.



Al respecto, Fernando Arcila, Personero de Manizales, manifestó que desde su despacho se hace monitoreo no solo a que se les brinde esta posibilidad, sino a que se cumplan otros aspectos como la bioseguridad para dar tranquilidad a los internos y sus familias y, de esta manera, evitar disturbios o intentos de motines como el que se presentó en la cárcel de varones de Manizales hace dos semanas.



“Ese suceso, según como se dieron las cosas, fue más un acto de solidaridad con las demás cárceles que ya habían adelantado motines. Después de ello si llegaron requerimientos de las familias que se han estado analizando, pero han sido muy receptivos con la situación y las soluciones que se han brindado”, señaló el Personero.



Arcila añadió que respecto al decreto de excarcelación dispuesto por el Gobierno Nacional, ya se encuentran consolidado qué personas deberán recobrar la libertad. “Ya oficiamos a los penales para que nos informen quiénes ya cumplieron la pena, de manera que hagamos el proceso lo antes posible", concluyó.



Este servicio de videollamada ya se implementa también en la cárcel La Badea (Pereira) y en la cárcel de mujeres de Armenia. Quienes quieran acceder a él, pueden pedir más información mediante el correo electrónico visitas.virtuales@inpec.gov.co



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO - MANIZALES