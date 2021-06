Diana y sus botellitas de amor, postulada a mejor servidora pública

Tiene 37 años y es la más entusiasta de las auxiliares administrativas de su oficina. Es Diana Cristina Torres Alzate, quien hace parte del programa de inclusión laboral de la Gobernación del Quindío.

Diana apoya el plan de gestión ambiental de la Secretaría Administrativa. Concretamente está vinculada al programa ‘Botellitas de amor”, que busca incentivar el reciclaje de plásticos en esa zona del país.



El programa está dirigido a funcionarios de planta y contratistas para darle un manejo adecuado al plástico que se usa en las oficinas de la Gobernación y en las casas de los trabajadores.



La iniciativa consiste en llenar las botellas plásticas, que inicialmente son usadas para la distribución de bebidas refrescantes, con envolturas de alimentos, cepillos dentales y bolsas plásticas.



Es un programa educativo para hacerles entender a los ciudadanos que no generan basura, sino residuos que se pueden volver a utilizar.



Las botellas deben ser enviadas o entregadas en la Secretaría Administrativa de la Gobernación, donde se inicia la segunda fase del proceso: la construcción de parques infantiles, casas y diferentes tipos de estructuras.



Diana Cristina es bachiller y su historia de vida es un ejemplo para muchos en Armenia. Es nadadora profesional, terminó su bachillerato y un diagnóstico de síndrome de Down no le ha puesto límites en su vida.



El concurso de mejor servidor público cerró sus postulaciones el pasado 4 de junio y el ganador del concurso se conocerá el próximo 28 de junio.