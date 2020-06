Rechazan amenazas de muerte contra una exconcejal de Pereira

Hay rechazo entre sectores políticos y cívicos en Pereira después de que el pasado miércoles se conocieran los tres mensajes amenazantes que recibió la exconcejal y exprecandidata a la alcaldía de Pereira, Carolina Giraldo, en su vivienda y en la de dos de sus familiares.



“El creador nos dio la vida, pero cada ser humano se encarga de buscar su muerte”, dicta un apartado de uno los mensajes.

Las amenazas, según se conoció, tendrían que ver con las recientes denuncias que Giraldo realizó contra intereses y proyectos de construcción que pondrían en peligro ecosistemas importantes para la región.



El partido Alianza Verde, al que pertenece la historiadora y politóloga Giraldo, aseguró que “las denuncias y trabajo de Carolina la han puesto en la mira de criminales que buscan el poder a través de la violencia” y pidió el acompañamiento de las autoridades.



“Hacemos un llamado enérgico a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la procedencia de las amenazas y dé con el paradero de los responsables, así como al Ministerio del Interior y el Gobierno Nacional para que brinde las garantías necesarias para salvaguardar la vida de Carolina Giraldo y su familia. Insistimos en que las medidas para proteger la vida de nuestros dirigentes, líderes y lideresas en Colombia no dan espera”, señaló el partido a través de un comunicado.



Las intimidaciones tendrían relación todavía más estrecha con las investigaciones que realizó el colectivo Ágora Cívica, del cual hace parte Giraldo, y que buscan proteger quaduales y quebradas.



“Se trata de un predio en el que se ubica una construcción a la cual la Curaduría le otorgó licencia de construcción para tres viviendas de máximo dos pisos. Sin embargo, allí se encuentra construida una edificación de cinco pisos con locales comerciales, hotel y parqueadero que no cuentan con los permisos necesarios para operar, sumado a que se continúa un trabajo de construcción en el mismo predio, sin los permisos necesarios”, señala el informe de la Alianza Verde.



Por su parte, Orlando Parra, uno de los fundadores del colectivo Ágora Cívica, indicó que es la primera vez en siete años de activismo que uno de sus miembros recibe amenazas.



“Nosotros hacemos denuncias de esta envergadura cada tres o cuatro meses, pero nunca habíamos tenido esta situación y es grave porque lo que hacemos no tiene nada que ver con discusiones políticas, nos enfocamos en problemas sociales en los que como ciudadanos podemos tener impacto”, apuntó.



Este diario intentó comunicarse con la Secretaría de Gobierno de Pereira para conocer cómo avanza el caso de Giraldo y al mismo tiempo las disposiciones que este despacho tomó respecto a las denuncias del colectivo sobre estas obras, pero no obtuvo respuesta.



