Tibú: gran rechazo por asesinato de niño y joven capturados robando

La ONU y varios líderes políticos y sociales han rechazado el ajusticiamiento de un niño de 12 años y un joven de 18 en Tibú, Norte de Santander, quienes fueron capturados por la comunidad robando en un supermercado y que horas después aparecieron asesinados con tiros de gracia, con las manos amarradas, en una vía rural de dicho municipio.



Los cuerpos del niño y del joven de 18 aparecieron con letreros de 'ladrones', en un claro caso de ajusticiamiento que las autoridades investigan.

La ONU condenó el asesinato de este niño de 12 años y del joven de 18 años el cual habría sido cometido por disidencias de las Farc que operan en el Catatumbo:

Condenamos el asesinato de un niño de 12 años ayer, en Tibú, Norte de Santander. Expresamos condolencias a su familia. Instamos a las autoridades a investigar estos hechos. Hacemos un llamado al respeto a la vida y protección de los niños y las niñas #Colombia — ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) October 10, 2021

Otras voces políticas como las de los candidatos presidenciales Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria y Gustavo Petro, entre otros, se sumaron al caso de ajusticiamiento en Tibú en el que las autoridades ofrecen $100 millones de recompensa y del que se acusa inicialmente a las disidencias de las Farc.

Ajusticiaron a un niño de 12 años en Tibú

El caso ha sido muy sonado ocurrió el viernes 8 de octubre cuando la comunidad en Tibú capturó al niño de 12 años y al joven de 18 tratando de robar en un supermercado.



Los comerciantes inicialmente golpearon a los jóvenes y los retuvieron en el local comercial a la espera de la Policía, algo que no ocurrió. Los que sí llegaron fueron hombres fuertemente armados quienes se llevaron al niño y al joven en una moto.



Horas después el niño de 12 años y el joven de 18 aparecieron asesinados con tiros de gracia, amarrados y con letreros de 'ladrones' sobre sus cuerpos.



El coronel Carlos Martínez, comandante de la Policía en Norte de Santander (Denor), indicó que las unidades policiales no fueron informadas de manera inmediata. Dicha institución ofrece hasta $100 millones de recompensa para dar con los asesinos de los jóvenes.



También se busca a un hombre que aparece en videos de redes sociales al parecer liderando la captura de los jóvenes, quien luego, en otro video, informó que no tuvo nada que ver con la muertes de ambas personas y que fueron hombres armados los que se los llevaron.