Reajustan 8,7 por ciento las tarifas de los taxis en Villavicencio

La Secretaría de Movilidad, mediante el Decreto 266 del 2018, autorizó un incremento de la carrera mínima de taxis en Villavicencio 8,7 por ciento, al pasar de 4.600 a 5.000 pesos, tras dos años sin realizar un reajuste en la tarifa.

El aumento, dijo el secretario de Movilidad, Iván Humberto Baquero Susa, se estableció conforme al estudio técnico que desarrolló el Ministerio de Transporte a través de las resoluciones 4350 de 1998 y 392 de 1999, en el cual se incorporaron los costos de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral para los conductores, que corresponden a pensión, salud y riesgos laborales.



“El año pasado, por solicitud de los taxistas, no se realizó ningún aumento pero debido al incremento en el valor de los repuestos los servicios se afectaron en sus ingresos, además se debían ajustar a las nuevas normas de seguridad social de los conductores, por esta razón tuvimos que llevar a cabo lo que establece el Ministerio de Transportes”, dijo Baquero Susa.



Los recargos que no sufrieron aumento fueron el del servicio puerta a puerta y el recargo desde el terminal de transportes, los cuales quedaron por 600 y 400 pesos respectivamente.



El servicio nocturno aumentó 200 pesos y continúa siendo desde las 8:00 de la noche pero ya no se extenderá hasta las 6:00 de la mañana siguiente, sino hasta las 5:00.



Agregó que la tarifa liquidada por el taxímetro equivaldrá al costo de la carrera, la cual comprende el recorrido total y el banderazo, pero que los recargos por servicios nocturno, dominical o festivo, servicio puerta a puerta, fuera del perímetro urbano, servicio del terminal de transporte y del o al aeropuerto; se adicionarán acorde con la autorización que constará en la Tarjeta de Control, expedida por las empresas de transporte, con las tarifas de este decreto.



La Secretaría de Movilidad, así mismo, estableció, según el Plan de Ordenamiento Territorial, los límites del casco urbano para el recargo adicional a la tarifa de taxi.



• Vía Puerto López a la altura de la estación de servicio Esso, 200 metros adelante del puente sobre el río Ocoa, incluyendo los barrios Juan Pablo II, Villa Hermosa y Balmoral.

• Vía Acacías a la altura de la urbanización Gramalote a 1.100 metros adelante de la entrada a Ciudad Porfía, incluye Ciudad Porfía, La Madrid y barrios circunvecinos.

• Vía Restrepo a la altura de la glorieta de las Arpas, incluye el Aeropuerto Vanguardia.

• Vía Antigua a Restrepo a la altura de la estación de servicio El Cimarrón a 1.200 metros adelante de la entrada al Hotel del Llano.

• Vía antigua a Bogotá a la altura del barrio Nueva Granada.

• Vía nueva a Bogotá a la altura de la entrada al túnel de Buenavista sentido Bogotá – Villavicencio (Punto de control Policía de Carreteras).

• Vía Catama a la altura de la entrada al sector de La Reliquia (Incluye la Reliquia, 13 de Mayo y Betty Camacho). Agregó que el recargo por transitar fuera de este perímetro urbano, el taxista podrá cobrar 2.200 pesos adicionales al total de la carrera.



