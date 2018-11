Se reactiva el corredor vial de cuarta generación Villavicencio–Yopal

Con la firma del Otrosí 03 y del acta de inicio de la obra entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Concesionaria Vial del Oriente (Covioriente), suscritos este 13 de noviembre, se reactivó el proyecto de construcción del corredor vial Villavicencio – Yopal, que se encontraba paralizado desde hace más de dos años.

Las obras del proyecto, que hace parte de la segunda ola de autopistas de Cuarta Generación (4G), no habían iniciado desde el 3 de septiembre de 2016 por las diferencias técnicas que existían en los diseños entre Covioriente y la interventoría en cinco de los siete tramos en que está divididos los 266 kilómetros que serán intervenidos y para los que se contemplan inversiones por 1,95 billones de pesos.



Coviandina informó que ya se cumplieron todos los requisitos necesarios dentro de los que se encuentran la firma del acta de inicio del contrato, los permisos ambientales requeridos, los diseños no objetados para todas las unidades funcionales (tramos en los que está divido el proyecto) y la acreditación del cierre financiero para la ejecución de las obras.



La fase de construcción iniciará por la Unidad Funcional 1, que corresponde al tramo entre Villavicencio y Cumaral, en el Meta, donde se llevarán a cabo las primeras intervenciones. Un mes después se avanzará a la Unidad Funcional 7, tramo entre Aguazul y Yopal, donde se comenzarán las obras que incluyen la construcción de los dos puentes nuevos sobre el río Charte, cumpliendo con los compromisos pactados por el Gobierno Nacional con la comunidad casanareña.



Luego, se irán activando los diferentes frentes de obra en las Unidades Funcionales 2 a 6, comprendidas entre Cumaral (Meta) y Aguazul (Casanare).



En el proyecto se construirán 42 kilómetros de dobles calzadas -entre Villavicencio y Cumaral, en el Meta, y entre Aguazul y Yopal, en Casanare-, 252 kilómetros de mejoramiento, 14 intersecciones nuevas, 40 puentes peatonales, 38 puentes vehiculares nuevos, la ampliación y repotenciación de 112, 2 áreas de servicio, entre otras obras propias del alcance del contrato de concesión N° 010 de 2015, cuyas obras contemplan una duración máxima de 4 años.



Piden no aumentar peajes



La gobernadora Marcela Amaya, la Asamblea y los gremios Camacol, Cotelco y ANDI del Meta en oficios y comunicados le solicitaron a la ministra del Transporte, Ángela María Orozco Gómez, no permitir que se incrementen las tarifas de los peajes en la vía Bogotá-Villavicencio, ante los reiterados cierres de la vía que se han presentado durante el presente año.



En el oficio de los gremios expresan: “queremos manifestarle nuestro sentimiento de indignación y preocupación ante el comunicado de alza de los peajes en la vía Bogotá –Villavicencio, porque la situación de la Vía al Llano, que es de conocimiento general en el país, a la fecha sigue impactando a las regiones de manera muy negativa”.



En similares términos se refieren la gobernadora Marcela Amaya, en un oficio dirigido a la ministra Orozco Gómez y la Asamblea del Meta en un pronunciamiento público, ante el aumento en los tres peajes, que empezaron a regir a partir de hoy.



La concesionaria Coviandes, encargada de la operación de la vía, no se ha pronunciado sobre el tema.



El incremento está establecido en el Adicional 1 del contrato de concesión 444 de 1994 firmado el 23 de enero de 2010 suscrito entre el entonces Instituto Nacional de Concesiones (Inco) -hoy ANI- y Coviandes, que establece el incremento anual de los tres peajes con base en el aumento anual del índice de precios al consumidor.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1