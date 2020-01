Andrés Escobar, ratificado en gerencia de la empresa Metro de Bogotá

El ingeniero civil Andrés Escobar fue ratificado por la alcaldesa Claudia López en la gerencia del Metro de Bogotá.

"Sí, seguirá Andrés Escobar como gerente de la empresa Metro. Le he pedido que me acompañe este primer año”, dijo la mandataria al responder una pregunta de los periodistas.



No obstante, López dijo la empresa Metro hay que reinventarla porque, según ella, “se pensó para una cosa, pero va a tener que ejecutar otra”.



Y agregó: “Se creó una empresa para estructurar un proyecto de metro y lo que vamos a tener que hacer es ejecutar una red de metro; no media línea, sino una línea completa de pesado y tres líneas de ligero".

Se creó una empresa para estructurar un proyecto de metro y lo que vamos a tener que hacer es ejecutar una red de metro; no media línea, sino una línea completa de pesado y tres líneas de ligero FACEBOOK

TWITTER

Ante la ratificación, Escobar le agradeció a la alcaldesa su apoyo. En su cuenta de Twitter, escribió: "Agradezco mucho a la alcaldesa @ClaudiaLopez su apoyo para continuar al frente de la Empresa @MetroBogota. Nos une el sueño y la determinación por una mejor movilidad para nuestra querida @Bogota, que también es a la vez mi sueño y mi realización profesional. ¡Gracias!"

Agradezco mucho a la alcaldesa @ClaudiaLopez su apoyo para continuar al frente de la Empresa @MetroBogota. Nos une el sueño y la determinación por una mejor movilidad para nuestra querida @Bogota, que también es a la vez mi sueño y mi realización profesional. ¡Gracias! — Andres Escobar Uribe (@bienconcreto) January 2, 2020

Andrés Escobar, quien es ingeniero civil y se encuentra al frente de la empresa Metro de Bogotá desde principios de 2016.



El funcionario fue quien llevó el proceso de licitación del metro hasta la adjudicación, en octubre pasado, de la construcción y operación al grupo de compañías chinas integrado por las empresas China Harbour Engineering Company Limited y Xi’An Rail Transportation Group Company Limited., un hecho histórico para la ciudad.



Días antes de la confirmación de su continuidad en la gerencia de la Empresa Metro, el propio Escobar había informado que seguiría por un tiempo al frente de la Empresa Metro teniendo en cuenta que debía esperar el cambio de la junta directiva.



De acuerdo con el funcionario, uno de los puntos más importantes y que aún está pendiente, es la selección de la interventoría de la obra. El nombre de la empresa se espera que se conozca en marzo o abril.



Este antioqueño llegó en enero de 2016 a la gerencia de la empresa Metro de Bogotá por consenso entre el Ministerio de Hacienda y la Alcaldía de Bogotá.



"El nombre del doctor Andrés Escobar surgió como un consenso, como un nombre que el Gobierno Distrital y el Nacional tenemos plena confianza. Goza de respaldo del presidente de la República, lo considera como una persona con la idoneidad, la competencia y el carácter para sacar adelante este proyecto”, afirmó en su momento el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.



Escobar es ingeniero Civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y tiene un Magíster en economía de la Universidad de los Andes.



Antes de llegar a la empresa Metro, Escobar había sido estructurador y gerente de la Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas, jefe de la Unidad de Desarrollo Urbano en el Departamento Nacional de Planeación y gerente de la empresa distrital Metrovivienda.



Redacción Bogotá