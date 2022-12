La docente Kerlin Sugey Murillo Mena, oriunda del Chocó, ha denunciado que en el municipio de Paya, Boyacá, donde se desempeñaba como profesora de inglés en la Institución Educativa El Rosario, tanto ella como sus hijos fueron víctimas de violencia racista.



"Cuando incursioné en la comunidad indígena, fuimos bien acogidos, pero cuando se levantó las medidas de la emergencia sanitaria nos vemos obligados a la presencialidad y allí no les caí bien ni a mis compañeros ni a mi jefe, por ser negra afrodescendiente", dijo la profesora a W Radio.



La maestra aseguró que sus hijos de 5 y 9 años fueron víctimas de todo tipo de acoso en esa institución, llegando hasta un presunto abuso sexual.



La docente hizo pública su denuncia a través de varios medios de comunicación y ha recibido el respaldo de figuras como la vicepresidenta Francia Márquez. Foto: Juan B. Díaz. Archivo

Del rechazo al acoso

Murillo narra que las primeras evidencias de racismo que experimentó fue el acoso laboral por parte de sus compañeros docentes y de las directivas, a quienes señaló de ser responsables directos de los ataques contra ella y su familia.



"El rector le decía a los estudiantes que nos les hiciera caso ni se acercaran a esos micos", dijo en diálogo con W Fin de Semana.



Pero, según cuenta, la comunidad no se quedó en palabras o actos descorteces. Kerlin dice que las conductas fueron replicadas por los estudiantes, quienes empezaron a agredir a sus hijos Keiner Joel Córdoba, de 5 años, y Keyler Yojackson Córdoba, de 9 años, lo que la motivó a denunciar la discriminación en la inspección de Policía de Morcote, la Comisaría de Familia y la Personería.



"Me tocaba llevar constantemente los niños a centros de salud donde eran atendidos, ante tanta situación, la médica tuvo que activar la ruta de atención integral para caso de bullying, violencia de género y sexual porque la institución hacía caso omiso a todo lo que estaba manifestando de forma verbal y por escrito".



Estas agresiones les dejaron a los pequeños heridas como fracturas en el cráneo, partiduras en el mentón, en la cara, lesiones en el cuerpo, incluso evidencias de acceso carnal, como reveló su madre.



Ahora que el caso se ha hecho público, la mujer insiste en que las agresiones ocurrieron dentro de las jornadas académicas, pero que los persiguieron hasta su hogar.



"Mis hijos no podían salir a la calle porque les tiraban piedra y no podía practicar música ni danzas porque ahí se las agredía. Fue mucho el infierno que vivimos allá, a tal punto que debimos tener medidas de protección como cercar la casa", contó en entrevista a la emisora.

La respuesta de la institución

El rector de la Institución Educativa El Rosario, Jorge Humberto Cuy Niño, a quien la profesora Murillo señaló como líder de esta persecución, aseguró en el mismo espacio radial que no es cierto que empleara términos racistas contra Kerlin y sus dos hijos y que apenas conocieron el caso, se hicieron cargo.



“Nunca sucedieron esos hechos que ahí se narran y todo se encuentra en curso en investigación en la Fiscalía y los demás entes de control. Me parece bien que se le dé celeridad a la investigación sobre ese tema”, explicó el rector.



Incluso, uno de los argumentos que expuso es que eran los hijos de Murillo tenían problemas de convivencia con sus compañeros porque eran violentos y hasta señaló a la madre de los menores de imponerles castigos físicos.



Cuy agregó que “en ningún momento, desde la rectoría de la institución, se omitió ninguna nota o queja que se haya quedado sin actuar y todo es materia investigación. Nosotros tenemos nuestro material probatorio donde podemos dar fe”.

Seguimiento institucional al caso

Hoy, la maestra no reside ni trabaja en Paya, pues en respuesta a sus insistentes denuncias fue trasladada al municipio de Chita, también en Boyacá, donde ejerce como docente de inglés.



En abril de 2022, la Personería Municipal procedió a interponer una acción de tutela para que se diera cumplimiento a la orden de autoridad de familia del municipio para el traslado.



"Solo hasta que hubo una orden de un juez fue que la Secretaría de Educación hizo traslado", denunció el personero de Paya, Iván Leonardo Rodríguez y aseveró que la entidad desatendió las solicitudes en repetidas ocasiones.

Rechazo de manera categórica los hechos de violencia y cualquier acto de racismo.



Boyacá es tierra de paz, aquí trabajamos todos los días por un territorio libre y tolerante. [Hilo] — Ramiro Barragán Adame (@RamiroBarraganA) December 4, 2022

Con la denuncia circulando en redes sociales y medios de comunicación, otras entidades se han pronunciado al respecto.



Por ejemplo, Ramiro Barragán, gobernador de Boyacá rechazó lo que calificó como "acto de racismo".



"Boyacá es tierra de paz, aquí trabajamos todos los días por un territorio libre y tolerante", escribió en su cuenta de Twitter.



A su turno, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), aseguró que está articulando acciones con las Comisarías de Paya y Chita, para brindar acompañamiento a los dos niños de 6 y 10 años de edad y su familia.



Y la Defensoría del Pueblo hizo público que a los menores de edad se les activó la debida ruta de protección para cuidar su integridad y sus derechos.



"La Regional Boyacá realizó el debido acompañamiento y las recomendaciones necesarias para prevenir que estos actos se sigan repitiendo. Desde la

Defensoría del Pueblo hacemos un llamado a rechazar y a denunciar este tipo de acciones que vulneran a niños, niñas y mujeres", escribieron en su cuenta de Twitter.

Vicepresenta Francia Márquez rechaza los hechos

El racismo mata, daña familias y sociedades.



Rechazo absoluto a todo tipo de violencia racista, es nuestro compromiso luchar contra este flagelo, que existe con fuerza en nuestro país y no nos permite vivir en paz y dignidad.



Solicito a @FiscaliaCol investigar este caso. https://t.co/YtobdvuIfZ — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) December 3, 2022

La denuncia de la familia afrocolombiana generó repudio. La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, se pronunció al respecto.



"El racismo mata, daña familias y sociedades. Rechazo absoluto a todo tipo de violencia racista, es nuestro compromiso luchar contra este flagelo, que existe con fuerza en nuestro país y no nos permite vivir en paz y dignidad. Solicito a la Fiscalía investigar este caso", escribió en su cuenta de Twitter.



Otras figuras públicas de la comunidad afro en el país, como la cantante Goyo, expresaron su rechazo hacia los vejámenes que denuncia la docente.

Y por que debemos CALLAR ? POR QUE ? Quienes son los resentidos? Quienes? INDOLENTES 🇨🇴💔 pic.twitter.com/oGgIWiY6TU — Goyo 👑🖤✊🏾 (@GOYOCQT) December 5, 2022

LAURA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN TENDENCIAS