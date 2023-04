El hecho se reportó en el municipio de Circasia, en Quindío, cuando un niño de 11 años salió a dar un paseo en su bicicleta, alrededor del lugar de su residencia.



(Le recomendamos leer: Tragedia en Antioquia: Niño de 2 años murió tras balacera en una mina de Segovia).



Según cuentan testigos presentes en el momento, un ciudadano iba caminando con su perro de raza pitbull, cuando el animal se soltó de su dueño y corrió hacia donde estaba el menor para atacarlo en varias ocasiones.

Se dice que el niño intentó esconderse detrás de su bicicleta, pero lamentablemente, recibió varias heridas en su cuerpo.



Así mismo, testigos comentan que el dueño del pitbull intentó en varias ocasiones retirarlo del cuerpo del niño, pero que no fue posible debido a la fuerza del animal.



La mamá del menor fue alertada por los vecinos, quienes trasladaron al niño hasta un centro asistencial en ese municipio, en donde recibe atención médica.



(Además: Arzobispo de Cali pide a violentos, como Eln, dejar armas y no reclutar niños).



Así mismo, el dueño del pitbull dice que el animal contaba con todas las vacunas y que por lo tanto, no es necesario preocuparse por una posible transmisión de enfermedades.



Las autoridades reiteran la recomendación emitida para este tipo de animales que están catalogados como peligrosos y que deben salir portando un bozal y una correa que pueda ser manipulada por sus responsables.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...

Niño tuvo que ser amputado en una de sus piernas tras disparo de Policía

Menor y 8 adultos, involucrados en 5 asesinatos y desapariciones en una Navidad

Horror: lo que se sabe de niño que fue encontrado muerto en la boca de un caimán