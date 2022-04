La interpretación del fallo de La Haya ha tenido críticas. Por ejemplo, la internacionalista Laura Gil afirma que “Colombia persuadió menos y perdió más”...



(Contexto: El verdadero litigio que queda con Nicaragua en La Haya)



Respeto enormemente las diferencias, son saludables para un debate democrático. Sin embargo, si uno hace un listado de las peticiones de Nicaragua y analiza cuántas fueron rechazadas y cuántas fueron acogidas, el balance es altamente positivo.



(Además lea: Los efectos prácticos del fallo de la Corte de La Haya sobre el Caribe)

La experta Gil dice: “Las nuevas líneas fronterizas significaron que Colombia está obligada a entregarle a Nicaragua 74.000 kilómetros de mar, pero Colombia no puede perder lo que nunca tuvo, porque esas aguas estaban en disputa en virtud del meridiano 82, una ficción que Nicaragua jamás aceptó, y desbaratada la ficción, pues quedó claro que una frontera no se dicta de manera unilateral”. ¿Qué opina?



En la sentencia de 2014, posterior al fallo de delimitación de 2012, la Corte Constitucional dijo que los límites establecidos en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) solo podían ser incorporados en Colombia por medio de un tratado, porque había habido una modificación del límite preexistente. Nicaragua, sin embargo, pidió expresamente a la CIJ que se dijera que la sentencia de la Corte Constitucional no podía ser invocada para justificar la tesis de la necesidad de un tratado. La CIJ rechazó expresamente esa petición de Nicaragua, y eso fue un resultado positivo para nosotros.



(Lea también: Estos son los puntos a favor de Colombia del fallo de La Haya)



También dice que lo que ustedes califican como triunfo, el reconocimiento del derecho a la libre navegación y el sobrevuelo en zona económica exclusiva de Nicaragua, no lo es, porque ya lo permite de todas maneras el derecho consuetudinario internacional…



Lo que pasa es que Nicaragua quería negarle ese derecho a Colombia. Primero, pidió que se declarara que nuestra sola presencia, con la superioridad naval que tenemos, constituía amenaza de uso de la fuerza. La Corte rechazó esa petición y admitió que la libertad de navegación y sobrevuelo comprende la capacidad de hacer interdicción en la lucha contra el narcotráfico, y también el derecho de observar e informar sobre actividades que consideremos contrarias al derecho internacional. Por lo tanto, Colombia obtuvo una libertad de navegación robusta, y Nicaragua no pudo reducir nuestra libertad de navegación al mero tránsito. Expresamente la CIJ también dijo que el decreto de línea de base recta de Nicaragua impedía la libertad de navegación de Colombia, con lo cual nos extiende el ámbito de ejercicio de esa libertad.

Facebook Twitter Linkedin

Manuel José Cepeda fue magistrado de la Corte Constitucional entre 2001 y 2009. Presidió ese cuerpo colegiado en 2006. Foto: Claudia Rubio. Archivo EL TIEMPO

Ustedes están felices porque en ninguna parte del fallo dice que Colombia incumplió el de 2012. Pero en el fallo sí se dice que Colombia “violó los derechos” derivados de ese fallo. ¿Qué es peor?

​

Al contrario, la primera petición de Nicaragua fue que Colombia fuera declarada responsable por las declaraciones y decisiones hasta de sus altos funcionarios. La Corte no acogió esa petición. ¿Se imagina lo que habría pasado si se hubiera encontrado que la sentencia de la Corte Constitucional, o las declaraciones de los presidentes o ministros, eran contrarias al derecho internacional, o violatorias de los derechos de Nicaragua? La Corte rechazó esa petición y, por lo tanto, atendió la petición de Colombia de mirar caso por caso lo que sucedió en el mar.



¿Y cómo nos fue en el inventario?



Nicaragua alegó que Colombia había violado sus derechos en la zona económica exclusiva en 51 eventos. La Corte reconoció violación en 16, y dijo que no había prueba en 35.



¿Qué se entiende por violación?



En que el capitán de la Armada interrumpió la actividad de algún pesquero nicaragüense. Pero Colombia logró demostrar que nunca se les quitó la pesca ni se les impidió realmente pescar. Y por eso, Nicaragua no logró que Colombia fuera condenada a pagar indemnización de perjuicios ni que se abriera una nueva fase en el proceso para estimar el monto de esos perjuicios.

(Lea también: 'Asesiné cobardemente a civiles': militares reconocen 'falsos positivos')



Germán Vargas Lleras dice que si esa indemnización no se logró, no fue por méritos de ustedes, sino porque los nicaragüenses no pudieron sustentarla...



Claro, y eso fue un buen resultado de la defensa de Colombia. Sostuvimos que para que hubiera condena tenía que demostrarse un daño. La Corte le dio la razón a Colombia, y esa la ganamos.



El exvicepresidente dice incluso que qué cinismo el de ustedes al afirmar que están muy satisfechos con el contenido del fallo dizque porque hubiera podido ser peor…



El punto de partida de esa afirmación es la creencia de que Nicaragua solo pidió cinco cosas. En realidad, Nicaragua hizo más de 20 peticiones a la Corte. Y todas las que no fueron tratadas expresamente en la parte resolutiva fueron rechazadas en el punto ocho.



Entonces el doctor Vargas escoge las pretensiones que Nicaragua ganó, pero no las que perdió…



Son cinco los pronunciamientos en la parte resolutiva, aceptando pretensiones de Nicaragua, no en todo sino en parte, pero el punto ocho de la parte resolutiva dice, textualmente: rechazar las demás pretensiones de las partes… Y si uno mira cuáles eran esas pretensiones rechazadas, hay más de veinte.

Desglosemos las derrotas que enumera el doctor Vargas. Uno, que Nicaragua quería que se declarara que Colombia había incumplido el fallo del 2012 y que lo logró…



No fue así. Nicaragua fracasó en su intento por transformar este en un caso de incumplimiento o implementación del fallo de 2012. La Corte aceptó que el caso era sobre derechos y deberes de las partes.



Segundo, que Nicaragua pidió declarar que Colombia violó los derechos de Nicaragua por la presencia de la Armada Nacional en la zona, y que lo logró...



No es cierto. La Armada Nacional puede seguir haciendo presencia en la zona y no hay ninguna violación por la presencia de Colombia en el área. Tampoco hay violación por ejercer la libertad de navegación y sobrevuelo. Tampoco por ejercer la facultad de observar e informar. Tampoco por ejercer funciones de interdicción en materia de narcotráfico. Entonces, lo único es que no se puede interrumpir es la actividad de un pesquero nicaragüense o impedir investigación científica. Pero todo lo demás se logró. Nicaragua quería sacar a Colombia del área y no lo logró.



Vargas dice también que Nicaragua quería que se declarara que Colombia incumplió el fallo al expedir permisos de pesca en la zona, y que lo logró...



Eso es cierto, en unos casos específicos, pero la Corte rechazó la petición de que fueran revocadas todas las licencias, permisos y resoluciones que Nicaragua solicitaba revocar.



Y que logró que se declarara como violación de Colombia ofrecer esta zona para explotación petrolera...



No. La Corte no encontró ninguna violación en materia de exploración y explotación petrolera.

Facebook Twitter Linkedin

Sede de la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Foto: AFP

Reconoce el doctor Vargas que, en la contrademanda de Colombia, se sostenía la ilegalidad de Nicaragua al fijar puntos y líneas de base recta, para delimitar las áreas en disputa, y que eso lo logramos. Pero teme que serán más los problemas que esa decisión nos traerá en el futuro, por nuestras propias fronteras, con los mismos argumentos…



Nicaragua pidió que las líneas de base rectas que tiene Colombia en su costa continental fueran descalificadas. La Corte no acogió esa petición de Nicaragua.

Dice el doctor Vargas que perdimos, además, todas nuestras pretensiones en lo relacionado con los derechos de pesca, aun la de subsistencia. ¿Eso tampoco es cierto?

Tampoco. Al contrario, la Corte reconoció el derecho de libre acceso a los bancos tradicionales de pesca, ubicados en aguas colombianas, así los pescadores raizales deban navegar por aguas adjudicadas en 2012 a Nicaragua. La Corte consideró que el acceso a bancos ubicados lejos en aguas entregadas a Nicaragua podían ser objeto de un acuerdo entre las partes, a las que invitó a negociar, lo cual había sido posición de Colombia desde el 2012. Y tercero, lo que es muy importante, la Corte reconoció la existencia del pueblo raizal como pescadores con una identidad cultural vinculada al mar.



Laura Gil asegura que “ni siquiera logramos el reconocimiento de los derechos de pesca del pueblo raizal”, pero usted dice que la existencia del pueblo raizal sí la reconocieron. ¿Qué diferencia hay?



La diferencia está en cómo se califica jurídicamente la situación. No como un derecho histórico ancestral, pero sí como un derecho a navegar libremente para acceder a los bancos de pesca. O sea, en la práctica, se logró el resultado.



¿Qué posibilidades hay de que Nicaragua nos demande ahora ante el Consejo de Seguridad de la ONU, para hacernos cumplir el fallo de 2012?



La Corte no hizo ninguna consideración al respecto. Además, la sentencia claramente indica que el remedio adecuado es que los buques de la Armada no interrumpan la actividad de los pesqueros de Nicaragua, y que no se concedan permisos de pesca en aguas adjudicadas a ese país. Hasta ahí llega el remedio. Nicaragua pidió mucho más: que la Corte mantuviera abierta su jurisdicción hasta que Colombia reconociera formalmente los límites establecidos en el fallo de 2012, pero la Corte rechazó esa petición.

El archipiélago quedó reintegrado. Los pescadores podrán acceder a sus bancos tradicionales de pesca en aguas colombianas. Fortalecimos la posición. Colombia quedó mejor hoy que como estaba en 2012. FACEBOOK

TWITTER

En resumen, el doctor Vargas dice que llegó el momento de cambiar la estrategia, y a ustedes, los responsables de su ejecución, doctores Arrieta y Cepeda, porque “engañan al país cuando dicen estar muy satisfechos con este fallo, que nos es absolutamente adverso”...



Esa es una decisión que le corresponde al Presidente de la República, quien consideró que la defensa había sido rigurosa y coherente. La premisa de esa petición es que nos fue mal. Pero el listado que he hecho muestra que realmente Nicaragua perdió en la gran mayoría de sus pretensiones, sobre todo en las que eran más graves.

Y, finalmente, el doctor Vargas dice que ustedes deben estar “muy satisfechos de sus jugosos contratos por más de 18.000 millones de pesos, que seguirán vigentes hasta que no perdamos, por su pobre, terca y fracasada argumentación, hasta la última de nuestras legítimas pretensiones en este litigio”. ¿Ustedes sí se ganan esa suma?

Es otro de los errores que tiene la columna de opinión publicada por el doctor Vargas. Los honorarios que recibo en este momento son de menos de 19 millones de pesos mensuales. La cifra de 18.000 millones es totalmente descabellada. No entiendo de dónde la sacó.



¿Cómo queda finalmente el tema de la zona contigua integral?



Nicaragua pretendió que la Corte dijera que Colombia no podía tener una zona contigua integral, porque esa zona, en las islas, se superpone a aguas adjudicadas en 2012 a Nicaragua. La Corte rechazó esa pretensión y, por tanto, las islas podrán tener zona contigua hasta 24 millas náuticas, lo cual es suficiente para reintegrar el archipiélago. Era un punto central.



Entonces, ¿por qué el doctor Vargas dice que “la Corte destroza la tesis, muy colombiana, de la zona contigua integral, señalando que es contraria al derecho internacional y ordenando que ajustemos nuestra normativa interna al fallo de 2012”?



‘Destroza’ es un calificativo propio de una opinión. Yo sí me limito a resaltar un hecho: la zona contigua de las islas puede sobreponerse a la zona económica exclusiva adjudicada a Nicaragua en 2012. Y la zona contigua puede reintegrar el archipiélago como en efecto lo logra, hasta 24 millas náuticas. Ese es el hecho que, para todos los habitantes del archipiélago y para Colombia, es de suma importancia.

¿O sea que, lejos de encontrar fundadas las críticas, ustedes se ratifican en que esto salió mejor de lo esperado?



Si se hace la lista de peticiones de Nicaragua que se rechazaron y se aprecian su magnitud e implicaciones, claramente Nicaragua fue por lana y salió trasquilada.



¿Y no le sirve montones a Nicaragua que aquí, por razones políticas, se ponga de lado el interés nacional, y muchos prefieran salir a destrozar el fallo incluso en lo que a Colombia le pudo salir bien?



Es que no puede ser que, en Nicaragua, somocistas y sandinistas estén aliados, y en Colombia estemos en esta bobería. La pregunta que nos hemos hecho es: ¿este fallo nos fortalece o nos debilita en un futuro evento de una futura negociación con Nicaragua?



¿Y cuál es la respuesta?



Que no hay duda de que nos fortalece. Primero, porque el caso llamado del incumplimiento del fallo del 2012 quedó cerrado. Segundo, porque se acoge la tesis de que lo fundamental es encontrar la solución por las vías diplomáticas. Y, además, la presencia de Colombia en el área quedó asegurada y el archipiélago quedó reintegrado. Los pescadores podrán acceder a sus bancos tradicionales de pesca en aguas colombianas. Fortalecimos la posición. Colombia quedó mejor hoy que como estaba en 2012.



(Siga leyendo: Colombiano falleció ahogado cruzando la frontera a Estados Unidos)

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO