El 666 es considerado dentro de las creencias cristianas como el "número de la bestia", la cifra que refiere a una presencia del 'Anticristo'. Así lo podría afirmar el libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento.



"Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis", dice el libro en Revelaciones de San Juan

En la cultura popular se cree que esta cifra hace referencia a fuerzas oscuras y presencias infernales, una teoría que en los más creyentes genera temor y terror.



Sin embargo, para otras disciplinas como la Numerología esta combinación de dígitos significa todo lo contrario, un equilibrio material y espiritual.



De acuerdo con la numeróloga Jéssica M. Viña, para esta ciencia que mezcla los números y mistica, "no existen cifras negativas. Todo depende de cómo la persona los transite”.



"El triple 6 simboliza la necesidad de trabajar en todos los planos: físico, mental y emocional. Este dígito está relacionado con la figura de la estrella de David, formada por dos triángulos: uno que apunta hacia arriba y el otro, hacia abajo. En el centro de esos dos triángulos entrelazados se forma el hexagrama, la unión de esas energías opuestas complementarias para lograr trascender la dualidad y centrarnos en ese espacio neutral y equilibrado", señala la experta para el diario 'El Clarín'.

¿Cuáles son los mitos del 666?

En el último libro del Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, asocian el número 666 al mal, al día del 'Anticristo'. Debido al fragmento que hizo San Juan, escrito entre fines del siglo I y principios del II d.C, sobre una serie de visiones que se dice, profetizan el fin de los tiempos.



La advertencia se ha prestado para las especulaciones entre los creyentes, sobre la connotación que pueda representar la cifra. Lo cual se refuerza entre el imaginario social con la televisión y las cintas cinematográficas de terror.



'La Profecía', la nueva versión del clásico de terror de Richard Donner de 1976, es un ejemplo de ello, allí la "La Bestia" reencarna en un niño adoptado por un matrimonio que no podía tener bebés.



De acuerdo con Peter Watts, profesor asociado al Departamento de Teología y Estudios Religiosos de la Universidad de Nottingham, la interpretación del fragmento bíblico podría ser una mala interpretación por la traducción a su inglés.



"Los griegos no tenían símbolos para escribir los números, en su lugar usan las letras, el hebreo es así y esos son los dos idiomas principales de la Biblia, así que si analizamos su significado el 666 está relacionado un nombre particular: Nerón César", afirma, Watts para el canal de YouTube 'Biblidex'.



El quinto emperador romano, Nerón César, es recordado como un feroz perseguidor de los cristianos y acusado de mandar a matar a su madre Agripina la Menor, y a sus dos esposas: Claudia Octavia y Popea Sabina, además de provocar el Gran Incendio de Roma, que arrasó por nueve días con gran parte de la ciudad, según la 'BBC'.



En ese sentido, la cifra podría referirse a este monarca como el 'Anticristo', tras su fama de persecutor de la cristiandad.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

