¿Qué hago si transferí a mi cuenta Nequi, dale! o Daviplata y no llegó?

Con el avance desmesurado que tuvo la tecnología durante la última década también surgieron nuevos métodos para transferir dinero, entre los que destacan aplicaciones con presencia en cada país. En Colombia, el grupo de las aplicaciones más utilizadas reúne a tres potencias: Nequi, dale! y Daviplata.

Aunque estas vías para enviar y recibir dinero pueden resultar muy útiles, es normal que en caso de que realice la transferencia y no aparezca inmediatamente en la cuenta, los nervios se apoderen de la situación. Es por eso que cada aplicación tiene un tiempo estimado de espera en el que puede llegar el dinero, pese a que algunas puedan ser más rápidas que otras.

Facebook Twitter Linkedin

Nequi, dale! y Daviplata son tres de las plataformas más conocidas. Foto: Nequi, dale! y Daviplata

¿Qué hago si no llegó plata a mi cuenta en Nequi?

Instalada como una de las billeteras digitales más populares del país, pueden ocurrir fallos en el servidor, como en toda aplicación, que despierten las alarmas. Desde la dirección de la empresa advirtieron que cuando se transfiere plata desde una cuenta de Nequi a otra, el dinero figura inmediatamente, pero en caso de ser desde un banco a Nequi o desde Nequi a otro banco, puede tardar un poco más.

En ese punto, el dinero se envía desde la red nacional de bancos, la cual tiene horarios específicos, por lo que al realizar la transferencia un viernes después de las 3 PM es normal que no figure sino hasta el próximo lunes. Además, una vez enviado el dinero ya no hay vuelta atrás, por lo que deberá esperar hasta que se concrete la transacción.

En la página web oficial de Nequi figura un apartado con el nombre de chat, en el que puede hablar con un representante de la empresa y funciona de lunes a domingos desde las 8 AM hasta las 10 PM, o puede conversar a través de los canales en redes sociales (Facebook e Instagram) y el teléfono oficial (300 6000 100).

¿Cómo hacer si transferí plata por dale! y no llegó a mi cuenta?

Otra de las opciones más utilizadas por los usuarios colombianos es dale!, una aplicación que funciona para transferir y recibir dinero por medio de un depósito electrónico -desde la computadora o el teléfono móvil-. Todas las personas mayores de 18 años pueden utilizar el servicio, así como empresas registradas dentro de la aplicación.

Como en el resto de opciones, es posible que las transferencias tarden más de lo esperado por diferentes motivos. En el caso de que la plata aún no figure en su cuenta, puede comunicarse con representantes de la aplicación mediante los canales de comunicación: vía whatsapp al +57 315 2696532; vía teléfono móvil al 601 401 0102 o 323 254 0201; vía facebook https://www.facebook.com/dale.com.co; y vía instagram por https://www.instagram.com/dale.com.co/.

¿Cómo comunicarse con las líneas de atención de Daviplata?

En primer lugar, siempre es fundamental, en caso de realizar una transferencia, comunicarse con el destinatario con el fin de saber si llegó o no la plata. Además, tenga en cuenta que durante la tarde de los viernes y los sábados y domingos el servicio no funciona, por lo que no procesa las transacciones.

En el caso de que haya realizado una transferencia durante la semana y, después de las veinticuatro horas hábiles estimadas, la plata no figure, es posible comunicarse con la entidad mediante las líneas de atención establecidas que funcionan todos los días a toda hora: por WhatsApp al 3209989039; por teléfono al 01 8000 12 3838; y en Bogotá se puede comunicar con el 601 338 3838.