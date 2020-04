Frecuentes protestas por hambre se viven en Santa Marta

Desde que se conocieron las medidas restrictivas impuestas para frenar la propagación del covid-19, se han realizado un poco más de 15 protestas en diferentes puntos de la ciudad, protagonizadas por vendedores ambulantes, prestadores de servicios turísticos, taxistas y comunidad en general. Todos piden ayudas económicas y alimentarias.



Diariamente se realizan hasta dos bloqueos de vías, en los que la población con carteles y arengas aseguran que está pasando múltiples necesidades por no poder laborar. Los manifestantes dicen no tener claro cómo se beneficiarán de los mercados solidarios que viene entregando la Alcaldía, pues no están incluidos en ningún censo y tampoco se las ha informados sobre cómo acceder.



Las autoridades han estado atentas para disuadir las protestas en las que además de violarse la cuarentena, se aumenta el riesgo de propagación del coronavirus. Además, la alcadesa Virna Johnson se ha comprometido a llegar con ayudas a todas las comunidades necesitadas.



