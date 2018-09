Desplazados protestan porque no les han adjudicado viviendas en Meta

Un grupo de familias desplazadas de varias regiones del país, que desde el año 2013 han venido ocupando la margen derecha del río Guatiquía, hicieron una protesta este miércoles frente a las instalaciones de la gobernación del Meta y la alcaldía de Villavicencio para pedir que se cumplan las sentencias de la Corte Constitucional y de los jueces que les orden reubicarlos.

El representante legal de la Fundación Dignidad y Esperanza, José Samuel Rojas Mora, que agrupa a 301 familias, señaló que la Corte Constitucional, a través de la sentencia T188 de 2016, ordenó la reubicación de las primeras 212 familias y fallos posteriores de jueces dieron la misma orden a las autoridades del Meta y Villavicencio, así como a la Unidad de Víctimas, para otras 89 familias.



No obstante, las autoridades no han cumplido con esas mandatos de los jueces completamente porque en el proyecto de interés prioritario que adelantan únicamente les adjudicaron viviendas a 29 familias, según las resoluciones 446 y 452 de 2018, sostiene Rojas Mora.



Todo eso pese a que en las nueve reuniones realizadas, para revisar el cumplimiento de la tutela a instancias de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, los voceros de las entidades han manifestado que garantizaban las viviendas para todas las familias ubicadas en los asentamientos denominados Villa Campestre 1, Brisas del Valle 2 y Emanuel.



El secretario de Vivienda del Meta, Luis Alberto Rodríguez, expresó que Villavivienda, la entidad encargada de los programas de vivienda por la administración en Villavicencio, hizo una convocatoria para adjudicarles las viviendas a estas familias, pero muchas de ellas no cumplen con los requisitos y por eso no fue posible adjudicarlas a todos.



El compromiso de la Gobernación es dar un subsidio de 10.000 millones de pesos a cada familia y a las que les cumplieron los requisitos se les asignaron los recursos para girarlo a Villavivienda, como subsidio de vivienda.



Francy González, una de las aspirantes a vivienda y quien representa a los desplazados que viven en Villa Campestre 1, sostiene que el requisito que no cumplimos “es no tener un ahorro de 2’630.000 pesos cada familia porque somos víctimas del conflicto armado, en estado de vulnerabilidad y no tenemos de dónde sacar esa plata”.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1