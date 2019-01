Con plantón centenar de villavicenses reclaman por el servicio de agua

Con cacerolas, baldes, pancartas y megáfonos un centenar de villavicenses hicieron un plantón en las principales calles del centro de la ciudad reclamándole a la administración municipal por el servicio de agua.

“Villavo quiere agua, la gente se respeta carajo, queremos agua carajo”, gritaron este miércoles amas de casa, ciudadanos y jóvenes que se ubicaron en el semáforo de la avenida 40, de 7:00 a 8:00 de la mañana, frente al centro comercial Unicentro, y que luego se desplazaron a pie hasta el edificio de la alcaldía.



Carmenza Oliva expresó que “estamos cansados de que nos digan mentiras, tenemos la percepción de que no estaban arreglando los daños y ahora que el asunto se puso complicado por la fuerte temporada seca si corren a hacer los arreglos. No más mentiras para el pueblo, queremos que nos arreglen el agua de una, ya son ocho meses sin agua”, dijo.



Pero Nel Cano expresó que no se ha podido lograr un servicio óptimo del agua en Villavicencio desde hace más de 20 años, porque para los arreglos se hacen contratos que se quedan en unos pocos y nos envían carro tanques que tampoco prestan un buen servicio.



Lo hacen particulares y no sabemos si esa agua es óptima para el consumo y hay barrios a los que no llega agua hace más de 20 días como Kirpas, Pinilla, San Carlos, la Carolina y San Antonio, dijo Cano.



El gerente de la EAAV, Jaime Jiménez, respondió que “la protesta la hizo el equipo político del conejal Felipe Harman y no se trató de una manifestación de la ciudadanía sino un hecho político que un sentir real del pueblo”.

El recorrido de protesta se inició en la avenida 40 y concluyó frente al edificio de la alcaldía de Villavicencio. Foto: Hernando Herrera/EL TIEMPO

¿Pero hay argumentos importantes como el poco avance de las obras?, “con la emergencia del 12 de mayo, desde cuando la ciudad está sin el servicio de agua las 24 horas del días, se hicieron dos ruedas de prensa en las que se explicó la dificultad para atender el daño ocasionado que solo se podrían solucionar en forma definitiva en febrero”, respondió el gerente de la EAAV.



Allí también se explicó la forma como se iba a atenderla contingencia y logramos producir 1.200 litros de agua por segundo para atender por turnos los distintos sectores de la ciudad, como se venía haciendo hasta el 31 de diciembre pasado cuando ya no se pudo seguir utilizando fuentes altas por la temporada seca y se redujo la producción de agua a 1.000 litros.



“Estamos avanzados –prosiguió- en poder meter las maquinas e intervenir la tubería que va por debajo del río Guatiquía, situación que no se podía hacer en invierno y que desde hace 15 días nos permite hacer el verano”, tras los seis daños ocasionados al acueducto el 26 de agosto.



La gente que protesta sostiene que van 20 años con el mismo problema y los contratos de urgencia manifiesta son para beneficiarse unos pocos. “Ese es el discurso del concejal Harman”, respondió Jiménez.



Y luego expresó que el acueducto ha tenido tres momentos, el primero fue la construcción de la planta de tratamiento de la Esmeralda, hace 42 años, y “nosotros en este gobierno la estamos modernizando con una inversión de 50.000 millones de pesos”.



El segundo momento fue la construcción del acueducto de quebrada Honda, hace 22 años, y dependiendo de la intensidad del invierno ocurren los daños, como ha pasado en todos los gobiernos, en los que el tubo que se dañaba se reponía.



La solución es una bocatoma alterna y estamos a punto de firmar el convenio para que cuando haya este tipo de contingencias se pueda surtir de agua a toda la ciudad, dijo el gerente de la EAAV.



Además, la Superintendencia de Servicios Públicos hace once años le exigió a la EAAV una reducción del 20 por ciento de las pérdidas, que estaban en el 67 por ciento, en ese tiempo la bajaron un punto, en este gobierno hemos bajado siete y está en ejecución el plan de pérdidas con la sectorización para reducir por lo menos 17 puntos más de pérdidas.



El tercer momento del acueducto es este en el que se están haciendo inversiones importantes en la planta de tratamiento, la nueva bocatoma y el plan de pérdidas, concluyó Jiménez.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1