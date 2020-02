Cuando el M-19 secuestró a la diplomacia en Colombia

Mi recuerdo sobre el M-19 está muy asociado a la creatividad y al mamagallismo que tanto valoraba Gabriel García Márquez y del que hizo gala el jefe de la organización subversiva, Jaime Bateman Cañón. Al fin y al cabo, la comunicación como vehículo político se había convertido para mí en una obsesión profesional.



En la fecha en que se produjo la toma de la embajada de la República Dominicana, febrero de 1980, yo era representante a la Cámara. Venía de fungir como secretario de la campaña del candidato Belisario Betancur y habíamos perdido por menos de 150.000 votos enfrentados al liberal Julio César Turbay.

Pero, por un fenómeno que podríamos denominar reflejo por mi estatus de mosquetero de Álvaro Gómez, quedé en la condición de “atracción fatal” con el M-19.



El primer capítulo de esa película tiene que ver con la publicación en El Siglo de la entrevista del periodista mayor Germán Castro Caycedo con Bateman. Germán Castro, autoridad profesional indiscutible para describir y analizar a los actores y a las víctimas de la violencia nueva y diferente que sufrimos desde el Frente Nacional hasta nuestros días. Violencia diferente a la que vivió el país entre 1930 y 1957, la guerra liberal-conservadora.



Álvaro Gómez y yo coincidimos en invitar a Castro Caycedo para que utilizara El Siglo como el vehículo apropiado para publicar el contenido de su extenso diálogo con el jefe de la organización terrorista que tenía secuestrado a un grupo de 17 embajadores. Que había asesinado a José Raquel Mercado, dirigente sindical. Que se había robado las armas del Cantón Norte del Ejército Nacional y que había secuestrado al propio Germán Castro para enviar un mensaje al pueblo colombiano.



El 28 de febrero de 1980, doce guerrilleros armados hasta los dientes protagonizaron el asalto y el secuestro más grande de la historia diplomática. Si bien ha habido varios secuestros de funcionarios del servicio exterior en diversos lugares del planeta, ninguno lo supera en rango. Para la gran periodista Lucy Nieto de Samper, “ … el más audaz y el más espectacular de cuantos han ocurrido hasta ahora en el mundo”.



Lo inverosímil es que, en una acción terrorista tan violenta, solo se presentara una pérdida de vida de uno de los asaltantes. Un joven de 17 años de nombre Carlos Arturo Sandoval Valero que murió al ingresar a la casa del secuestro.





El expresidente Carlos Lleras, estupefacto con las condiciones del menor fallecido, sostuvo lo siguiente: “… Con el corazón adolorido digo una oración por el niño guerrillero amargado por la crueldad del medio cruelmente engañado y conducido al sacrificio”, y agregó una reflexión sobre el futuro de la juventud colombiana, preocupación que había llevado a su señora, doña Cecilia de la Fuente, a la necesidad de crear al Instituto de Bienestar Familiar.



Pero más adelante en el tiempo, fue más allá en sus críticas al gobierno Turbay, señalando que el régimen no podía ignorar que “… ha habido torturas; ya no cabe duda alguna, torturas relativamente leves, torturas crueles y torturas mortales”.

El M-19 secuestró el 27 de febrero de 1980 a un grupo de 17 embajadores. Foto: Archivo particular

En esta “película”, porque el episodio bien merece denominarse así por lo cinematográfico de los hechos, los protagonistas cumplieron a la perfección su papel: los terroristas del M-19 porque se tomaron la embajada sin matar a nadie y el gobierno del presidente Turbay, quien como jefe de Estado manejó con serenidad y buen criterio la crisis para salvar la vida de los embajadores secuestrados y la de los guerrilleros invasores.



Y lo más importante: no se aceptaron las exigencias de los terroristas. Las instituciones se preservaron. Las negociaciones permitieron sí, que los secuestradores salieran libres y con un rescate en dinero de cinco millones de dólares, cifra muy inferior a los cincuenta millones del pedido original, los cuales fueron suministrados por particulares y recogidos en el exterior con fines humanitarios.



De lejos, lo más sorprendente, y sirve para consolidar la tradición democrática de Colombia, fue el que se hubiesen realizado unas elecciones para renovar concejos municipales, distrital de Bogotá y asambleas departamentales, sin que la embajada en cautiverio con toda la prensa internacional de testigo hubiese ocasionado el menor incidente.



También llamó la atención que las conversaciones entre los terroristas y el Gobierno se adelantaron en una camioneta adaptada para tal efecto y que se parqueaba al frente de la sede diplomática. La oficina rodante. Una fórmula creativa para conversar en un lugar diferente a la embajada, en la cual el M-19 había izado la bandera de su movimiento insurgente y a la que rindieron honores antes de subir a la camioneta.



De ahí la trascendencia del testimonio del presidente de la Academia de Historia Militar de Colombia, el doctor Ramiro Zambrano, autoridad indiscutible para recordar los hechos que se derivan de esta historia, la más sobresaliente del acontecer nacional de los últimos veinte años del siglo pasado. El doctor Zambrano fue uno de los dos negociadores escogidos por el presidente Turbay y por el canciller Diego Uribe Vargas para representar al gobierno en el diálogo con los guerrilleros del M-19.



Encargo difícil, de la mayor responsabilidad y que denota las cualidades de los escogidos para atender tan delicada misión. La inteligencia y la severidad con las cuales se distinguieron los embajadores Zambrano y Jiménez, este último lamentablemente ya fallecido, merecen de sobra el reconocimiento de sus compatriotas. Este libro que en buena hora ofrece la editorial Planeta a sus lectores en el mundo, además de llenar el vacío histórico que deja resuelto con creces el embajador y académico Zambrano, constituye un homenaje a los negociadores que cumplieron con honor el dispendioso y agotador oficio.



Si la creatividad del M-19 sirvió para hacerse publicidad con la estrategia del lanzamiento con avisos de expectativa en primera página de EL TIEMPO y el robo de la espada de Simón Bolívar y ni qué decir de la toma de la embajada, es justo reconocer que la fórmula de la camioneta le compitió en creatividad a la diseñada para realizar el acto terrorista.



Era la época en la que el presidente Carlos Lleras puso de moda la frase de que el país se había “descuadernado”. “Si faltaba alguna prueba de que el país está descuadernado, nos la acaban de ofrecer los asaltantes de la embajada dominicana”. Era evidente que los partidos tradicionales estaban divididos y por ende el establecimiento empezaba a mostrar debilidades que la subversión aprovechó.



El liberalismo tenía turbayismo, lopismo y llerismo. El conservatismo tenía alvarismo, pastranismo y belisarismo. Lleras Restrepo sostenía que el expresidente López Michelsen y el presidente Turbay se detestaban, pero que cada uno de ellos le debía la presidencia al otro. Los conservadores se disputaban las mayorías internas del partido y esta competencia le servía al candidato derrotado (Belisario) para imponer su candidatura de nuevo.



La periodista Elvira Mendoza, una estrella del oficio, logró que uno de los rehenes le enviara entre un tubo de crema dental los rollos fotográficos que contenían las imágenes de los embajadores en cautiverio y estas aparecieron publicadas en una edición especial de Cromos cuando el atentado cumplía un poco más de treinta días. La revista se agotó en 10 minutos.



Los lagartos, el colombianismo para identificar a quienes concurren a las recepciones sin ser invitados, no podían faltar. El más importante de ellos: El Amarillo, Luis Valencia Soto, fue el único rehén que disfrutó del secuestro desde el principio hasta el final, lamentando que esta pérdida de la libertad terminara. Los terroristas intentaron dejarlo libre desde el principio y él rechazó toda posibilidad de salir porque era y fue el único secuestrado feliz de este mundo.



El columnista Daniel Samper Pizano, precursor del periodismo de investigación en Colombia, observó en su famosa columna El Reloj que mientras todos los lagartos colmaron los salones de la embajada dominicana, las fuerzas de seguridad del Estado no se percataron del riesgo que la reunión diplomática significaba para los planes terroristas denunciados en la prensa internacional.



El 18 de abril se supo que el periodista Germán Castro Caycedo había sido secuestrado por el M-19, después de haber tenido un diálogo con el Comandante Uno y con la negociadora del grupo en la camioneta.



A las 36 horas fue liberado con un mensaje al Gobierno para convocar una reunión en Panamá con los expresidentes Lleras Restrepo y López Michelsen y un grupo de dirigentes que incluía a Luis Carlos Galán, Belisario Betancur y algunos militares de alta graduación. “En media hora arreglamos el problema de la embajada”, le dijo Bateman a Castro Caycedo.



El periódico EL TIEMPO anunció que la crónica de las 36 horas aparecería en los días siguientes en el diario liberal, pero la historia de lo conversado con el jefe del M-19 apareció en el diario conservador El Siglo.



El director del periódico y yo lo invitamos a que lo publicara en el periódico de La Capuchina, sin ninguna limitación y con ilustraciones del propio Gómez Hurtado para reconstruir los pasos detallados de la retención, y el periodista prefirió utilizar la propuesta del director de El Siglo.



La fórmula de Bateman no fue considerada por el Gobierno y en cambio la negociación con los terroristas de la embajada prosperó y los secuestrados y los terroristas salieron vivos a Cuba. No hubo liberación de presos, pero recibieron una bolsa de cinco millones de dólares. Salieron el 27 de abril de 1980 hacia Cuba con 13 rehenes.



Paradójico y cruel que para realizar y atender esa reunión de Panamá, que proponía el M-19 para perfeccionar la paz en Colombia, hubo que sacrificar a quien había facilitado la publicación de la propuesta del grupo subversivo. Lo secuestraron una mañana del 29 de mayo de 1988 al salir de misa y asesinaron a un colaborador suyo, Juan de Dios Hidalgo, quien le servía de escolta.



El M exigió la reunión de Panamá, la que no se dio con la embajada de la República Dominicana, para dejar en libertad a Gómez. Esta, la de Panamá, se realizó el 14 de julio de 1988 en la Nunciatura Apostólica del país limítrofe.



El 22 de julio, Gómez fue liberado.



El impacto de los episodios de la embajada dominicana supera los días de cautiverio. El presidente Turbay había sufrido los efectos de imagen negativa por cuenta, entre otras razones, de su largo periplo por Europa y del estatuto de seguridad, muy criticados por la oposición política y por la opinión pública.



El desenlace de la crisis, dirigida por él, le permitió recuperar prestigio. El resultado de las elecciones, en plena negociación con los secuestradores, le fue ampliamente favorable. El presidente Turbay, un ganador. El periódico EL TIEMPO lo entendió así: “El Presidente ha realizado una tarea que el país debería pagarle con gratitud por haber dejado el nombre de Colombia muy alto en esta dificilísima emergencia”.



El M-19 también ganó. Logró un cubrimiento informativo perfecto para formular las denuncias de violación de derechos humanos que presentaron a los colombianos y a la comunidad internacional.



Perdió el país. Personajes de la más alta responsabilidad como el presidente Carlos Lleras coadyuvaron la existencia de torturas en el Estado. Colombia perdió respetabilidad en el concierto internacional.



El M-19 continuó la lucha para buscar un acuerdo con el establecimiento a través de un encuentro en Ciudad de Panamá en búsqueda de la paz política. Para perfeccionar su iniciativa, optaron por secuestrar a Álvaro Gómez, para ellos el auténtico representante del establecimiento colombiano. Hubo reunión en Panamá y hubo acuerdo de paz el 25 de abril de 1990 con el M-19 , entre el gobierno Barco y la organización subversiva.



Del robo de la espada de Simón Bolívar y la toma de la embajada dominicana al secuestro de Álvaro Gómez llegamos a la Constituyente de 1991. Allí, en la Asamblea, el Movimiento de Salvación Nacional de Álvaro Gómez y el M-19 hicieron mayoría para reformar la Constitución. Al final del proceso de modernización de la Carta, el M-19 aceptó, en contra de la opinión de los alvaristas, la fórmula del liberalismo de inhabilitar a los constituyentes en la elección del nuevo Congreso y por esa razón Gómez Hurtado no pudo regresar al Congreso.



En la práctica se reeligió al Congreso que la Asamblea había revocado. Lo asesinaron cuatro años después.



Ahí terminó la película.

ALBERTO CASAS SANTAMARÍA

