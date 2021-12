Preocupado de que por falta de oportunidades jóvenes de su comunidad terminaran siendo reclutados por grupos armados ilegales, Jair Airton impulsó un colectivo en el Chocó para alejarlos de la violencia a través del arte.



Rihanna Lleras no dejó que la discriminación que sufrió por ser una mujer trans le impidiera cumplir su objetivo de terminar el bachillerato: este 4 de diciembre se gradúa a sus 20 años y con el baile ha borrado las huellas que poco a poco fue dejando el rechazo que vivió en las instituciones educativas por las que pasó.

Helena Valencia, al igual que Jair, es de Chocó. Tiene 23 años, su familia es desplazada por la violencia y hace parte de la Escuela Robótica del Chocó. Creó el programa ‘Innovation Girls’ con el objetivo de empoderar a mujeres desde la robótica, ciencia y tecnología y hace dos meses se convirtió en la primera colombiana en ganar la beca ‘Ford Global Fellowship’.

Las historias de estos tres jóvenes colombianos, pero también las de cientos que hacen parte del programa ‘Jóvenes Resilientes’ - iniciativa de la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid) y ACDI/VOCA - son las que motivan a Larry Sacks, director de misiones de Usaid, a seguir impulsando proyectos en Colombia.



“Jóvenes Resilientes tiene un presupuesto de 50 millones de dólares que va a beneficiar a miles de jóvenes en 30 municipios. Realmente es una inversión en el país porque creemos que los jóvenes tienen las soluciones de lo más grandes retos”, dijo Sacks desde el centro de convenciones Ágora, en Bogotá, durante el primer foro que reunió este jueves a más de 100 miembros de esta iniciativa.



En diálogo con EL TIEMPO, el director también explicó que este proyecto está enfocado 100% en jóvenes y es que, según dice, no se puede pensar en solucionar los grandes problemas de Colombia si no se tienen en cuenta las ideas de la juventud.

“He trabajado en México, Perú y El Salvador, pero los jóvenes colombianos me inspiran más que nadie. Tienen una voz muy poderosa, son inteligentes. Los vemos como actores fundamentales en la construcción de paz, reconciliación y generación de economía inclusiva”, asegura.



Este proyecto, que arrancó a inicios del 2021, ha identificado a lo largo de estos meses cuáles son las preocupaciones de los jóvenes y, precisamente, el foro se dividió en los hallazgos de dichas temáticas: participación juvenil, empleo, emprendimiento, salud mental, trayectorias educativas, medioambiente, sostenibilidad, inclusión y diversidad.



Ricardo Amaya, director del programa, expone que esta conversación, en la que participaron presencialmente 100 jóvenes y virtualmente más de 1.000, es el cierre de la primera etapa de diagnóstico.



Ahora siguen cinco años en los que se trabajará directamente en los territorios con el objetivo de impulsar iniciativas como las de Jair, Rihanna y Helena. “En el 2022 la idea es llegar a 5.000 jóvenes en principio, pero en el marco de todo el programa vamos a llegar a 30.000 de forma directa”, explica.



Los tres jóvenes coinciden en que sienten esperanza con este tipo de proyectos con los que, dicen, no se sienten solos en la transformación que desean impulsar desde el arte, la educación, el cuidado del medio ambiente y la comunicación, pues, finalmente, el deseo de todos es continuar siendo agentes de cambio desde su resiliencia.

Seis jóvenes resilientes

María Camila Pisco Gómez

Nació en Buenaventura, es una mujer afro y a sus 24 años quiere incentivar la lectura en jóvenes de su comunidad.



"Hago parte del colectivo Enraizados que a través de la identidad y de la estética afro busca hacernos sentir orgullosos de lo que somos. Y creer que podemos hacer más cosas. Entonces por medio del dibujo retratamos a estos referentes afro que tenemos locales, nacionales, porque no son tan conocidos. A través de la promoción de lectura buscamos que los chicos y los jóvenes dejemos ese sesgo de que leer es aburrido", explica.

María Camila Pisco, joven de Buenaventura. Foto: Aura Saavedra

También menciona que uno de los aspectos que más le preocupa en su comunidad es la salud mental de los jóvenes y es que, según narra, "para nadie es un secreto que Buenaventura es un distrito reconocido por actos de violencia (...) Entonces por lo general, nuestra salud mental está en juego todo el tiempo", asegura. Por eso planea trabajar enfocada en eso también.



Para ella, los libros le permiten a la juventud ser un actor activo en la sociedad y foros como el organizado en Bogotá, asegura, les da una motivación a los jóvenes a seguir adelante con sus proyectos con los que quieren cambiar las realidades de sus territorios. "Nos sentimos capaces, creemos que podemos hacer cosas diferentes, estos espacios nos motivan a pensar que sí podemos y sé que juntos podemos", afirma.

Daniel Téllez Sánchez

Daniel Tellez, joven del Meta. Foto: Cesar Melgarejo / EL TIEMPO

El 'Llanerito', le llaman. En septiembre cumplió 18 años y es de los pocos representantes del Meta, porque hasta hace poco el proyecto se aprobó en su departamento. Su iniciativa consiste en comunicar las historias positivas que se generan en el municipio de Vista Hermosa, pues su objetivo es disminuir el estigma que hay hacia allá por la violencia que los ha afectado.



“Mis expectativas con este programa son muy altas. Las temáticas que se están manejando son importantes y la idea es que esto sea un impulso para que nosotros pasemos de la palabra a la acción para generar cambios en nuestros territorios. Por algo pequeño se empieza”, dice.

Con su colectivo de comunicación espera incluir los temas que está trabajando en el programa dentro de las notas que realizan en su medio de comunicación ‘Clic’.



Dice que su liderazgo es pequeño, por ahora, pues poco le gusta el reconocimiento porque en este momento de su vida quiere estar enfocado en aprender.

Helena Valencia

Helena es la menor de nueve hermanos. Su familia es víctima del desplazamiento forzado y por eso razón, dice, creció en un entorno complicado en el que jamás pensó que sería posible llegar a estudiar derecho en una universidad del país.



“Logré una beca y me impuse a los obstáculos socioeconómicos y sociales que me tenían predestinado un futuro. Yo quería salir de allí. Encontré en la educación una herramienta para salvar mi vida, pero sé que estas oportunidades no han estado disponibles para todos”, afirma.



Por esta razón, hace tres años y medio cofundó el programa 'Innovation Girls' y el objetivo con este es empoderar el liderazgo femenino de mujeres de su comunidad. “Dura 6 meses, las formamos con un enfoque tecnológico y las ponemos a pensar cómo resolver conflictos en el entorno usando la ciencia y la tecnología”, explica.

Helena Valencia, joven del Chocó. Foto: Cesar Melgarejo / EL TIEMPO

Su iniciativa ya suma seis versiones y ha impactado a alrededor de 250 mujeres y más de 100 iniciativas de emprendimiento. “Lo más lindo de esto es que podemos empezar a crear una cadena en la cual las mujeres empiezan a conectarse a través de la ciencia y la tecnología, un área donde no se nos ha permitido estar”, concluye.



El sueño de Helena es llegar a una posición de poder donde pueda tomar decisiones que impacten positivamente al país y especialmente, propiciar espacios en donde no suceda lo mismo que le pasó a ella, pues constantemente le dijeron que no sería posible llegar lejos y hace dos meses, por ejemplo, fue elegida entre 41 líderes globales convirtiéndose así en la primera colombiana en ganarse la beca Ford.



Respecto al programa dice que tiene esperanza porque la agenda sobre la cual están trabajando la construyeron los mismos jóvenes.

Jair Airton Ríos

Jair Airton Ríos Cuesta, líder del Chocó. Foto: Cesar Melgarejo / EL TIEMPO

En el Chocó lo conocen como 'Molécula' y el principal objetivo de su vida es mostrar el talento que caracteriza a los jóvenes de su departamento. Por esta razón, ayudó a impulsar el colectivo 'Made in Chocó', del cual es su subdirector.



A ese proceso llegó después de haber vivido episodios muy difíciles en su vida tras perder a su hermano y a la mayoría de sus amigos. "De los que se criaron conmigo la mayoría están muertos o presos", dice con tristeza en su voz.



Aunque la violencia le ha quitado a sus seres queridos más preciados, 'Molécula' asegura que trabaja arduamente para evitar que más jóvenes sean víctimas de reclutamiento por parte de las bandas criminales que se disputan el territorio. Esto lo logra a través del arte.



"Yo realizo y diseño trajes para las fiestas de San Pacho. A los jóvenes de mi barrio les enseño y mientras aprenden, yo les pago. Desde el colectivo Made in Chocó siempre hemos tratado de generar un cambio, somos los encargados de trabajar el arte para reivindicar la vida de los jóvenes en Quibdó".